OFD.ru запустил маркетплейс для покупки ККТ и заказа услуг

Оператор фискальных данных OFD.ru запустил на своём сайте и в Личном кабинете клиента маркетплейс, с помощью которого можно заказывать необходимые услуги и товары, связанные с работой и обслуживанием контрольно-кассовой техники. Маркетплейс упрощает предпринимателям покупку товаров и услуг, за счет того, что на единой платформе размещен ассортимент проверенных и надежных партнёров оператора – ЦТО (Центров технического обслуживания). Всего на сервисе в данный момент представлено более 200 товаров и услуг.

Маркетплейс доступен на сайте OFD.ru на вкладке «Кассы» и в Личном кабинете клиента оператора в разделе «Заказать услугу» и разделен на два блока – «Товары» и «Услуги». В «Товарах» можно приобрести необходимую контрольно-кассовую технику: от онлайн-кассы и POS-систем для различного масштаба бизнеса до сканеров штрих-кодов. В «Услугах» для заказа доступны сервисы по автоматизации розничной торговли и общепита, настройке ПО, технического обслуживания касс, в том числе установку ЕГАИС и 1С, покупку квалифицированной электронной подписи, ремонт касс и торгового оборудования. Для того, чтобы сделать заказ, пользователю нужно выбрать нужную услугу или товар, указать место нахождения, после чего заказ на услугу попадает к партнёру OFD.ru в соответствующем регионе.

«Запуск нашего сервиса позволяет предпринимателям легко приобрести различные товары и услуги по автоматизации и cервисному обслуживанию торгового оборудования у проверенных поставщиков в своем регионе, а партнёрам - получать новых клиентов. Особенно наш сервис актуален для предпринимателей, которые перейдут на онлайн-кассы в следующем году - организаций и ИП, предоставляющих услуги населению, работающих по ОСН, УСН, ЕНВД, ЕСХНД без наёмного персонала», – отметил директор оператора фискальных данных OFD.ru Антон Румянцев.