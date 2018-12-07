«Яндекс.Облако» открылось для всех

Анонсированная 5 сентября платформа «Яндекс.Облако» стала доступна для всех пользователей в России. Новые клиенты смогут попробовать Облако бесплатно – каждый из них получит 4000 руб. на знакомство с платформой.

Яндекс.Облако даёт клиентам возможность использовать инфраструктуру и технологии, которые лежат в основе сервисов «Яндекса». Помимо уже доступных в «Облаке» сервисов машинного перевода и распознавания и синтеза речи, новым примером интеграции платформы и технологий «Яндекса» стало добавление образа виртуальной машины с преднастроенным окружением для работы с платформой «Яндекс.Диалоги». Это окружение упрощает сторонним разработчикам создание новых навыков для голосового помощника «Яндекса» – «Алисы».

За три месяца с момента анонса облачной платформой «Яндекса» заинтересовались более 10 000 российских и международных компаний и предпринимателей. Они получили возможность опробовать «Яндекс.Облако» для хостинга и разработки веб-приложений, а также для работы с данными.

«Наша цель – непрерывно развивать платформу, ориентируясь на понимание насущных задач аудитории и регулярную обратную связь от пользователей. Открывая «Яндекс.Облако» для всех, мы анонсируем доступ к альфа-версиям наших новых продуктов: сетевому балансировщику нагрузки, управляемому сервису на основе СУБД Redis и сервису визуализации данных DataLens. Кроме того, мы расширяем сервис вычислений – теперь он позволяет управлять группами однотипных виртуальных машин. Эта функция также будет доступна нашим пользователям в режиме альфа-версии», – отметил руководитель «Яндекс.Облака» Ян Лещинский.