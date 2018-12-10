Mail.Ru Group представил мобильное приложение «Все аптеки»

Холдинг Mail.Ru Group выпустил мобильное приложение «Все аптеки» для iOS и Android. Пользователи 2 500 населенных пунктов России теперь могут с помощью смартфона найти и сравнить цены на лекарства, выбрать наиболее выгодное предложение и забрать заказ в течение часа.

Мобильное приложение «Все аптеки» также позволяет проверить наличие товара в ближайшей аптеке и забрать заказ в течение часа. Если необходимо приобрести сразу несколько товаров, сервис покажет список аптек, где сформированная корзина обойдется дешевле всего и где все лекарства доступны прямо сейчас.

В случае если редкого препарата или нужного сочетания или количества лекарств в ближайших аптеках нет в наличии, в приложении можно сделать заказать с доставкой в аптеку на следующий день. Товары и итоговая сумма заказов фиксируются и остаются неизменными вплоть до момента покупки.

Сервис «Все аптеки» работает в 2 500 городах России и объединяет самые известные и проверенные аптечные сети и сервисы: «Аптека.ру», «ЗдравСити», «36,6», «Горздрав», A.V.E., «Самсон-Фарма», «Норма», «А5», «Планета здоровья», «Старый лекарь», «Озерки», «Доктор Столетов», «Витрум», «Норма», «Фармадар», «МосАптека». В ближайших планах проекта – расширение каталога до 50 000 товаров и дополнение списка партнеров.

«Мы стремимся сделать процесс покупки лекарств максимально удобным и выгодным для пользователя. С помощью приложения на смартфоне каталог с описанием 17 000 товаров всегда под рукой, а большой список из ближайших аптек помогает приобретать лекарства по разумным ценам и не переплачивать», – отметил руководитель проекта «Все аптеки» Александр Котляров.