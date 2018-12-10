«Яндекс.Такси» выходит на рынок Израиля под брендом Yango

Осенью 2018 г. «Яндекс» запустил новый международный бренд Yango. До сегодняшнего дня он существовал в двух странах: Финляндии и Кот-дʼИвуаре, а теперь фирменное приложение Yango заработало в Израиле.

Мобильное приложение Yango полностью совместимо с сервисом «Яндекс.Такси». Другими словами, туристам из России в Израиле не понадобится скачивать новое приложение: они могут вызвать машину в привычном «Яндекс.Такси». И наоборот, житель Тель-Авива, приехавший в Москву, сможет сделать заказ через Yango.

Приложение Yango доступно на иврите, английском, русском и других языках. Сейчас с его помощью можно вызвать такси в Гуш-Дане (центральный регион Израиля, включающий в себя Тель-Авив и Яффо, Раанану, Герцлию и другие населённые пункты), Нетании, Хайфе, Ашкелоне и Ашдоде. Можно поехать из одного города в другой. Алгоритмы Yango позволяют прокладывать самый короткий маршрут от точки А до точки Б и оптимизировать время, которое водитель тратит на поиск клиента, дорогу к нему и саму поездку.

Расплатиться с водителем можно наличными или банковской картой, привязанной к аккаунту в приложении.

Во всём Израиле действуют единые тарифы на такси – неважно, пользуется человек приложением, заказывает такси по телефону или вовсе ловит машину на улице. Стоимость заказа рассчитывает таксометр водителя. На неё влияет множество факторов: расстояние между двумя точками, количество пассажиров в салоне, наличие багажа, время суток. Так будет и с поездками, заказанными в Yango. К преимуществам приложения можно отнести функцию расчета и показа примерной стоимости поездки еще до ее начала.