Merlion запускает онлайн-магазин Buroshop.ru для корпоративных клиентов

Merlion объявил о запуске нового масштабного проекта – специализированного интернет-магазина Buroshop.ru. Проект действует в рамках бизнес-направления «Бюрократ» и нацелен на обеспечение корпоративных клиентов всем спектром товаров, необходимых для полноценной и эффективной работы офисных подразделений, включая канцелярию, расходники для компьютерной техники, бытовую химию, продукты питания, а также офисную мебель.

В рамках создания нового бизнеса, направленного на максимально быстрое и полное удовлетворение повседневных нужд корпоративных клиентов, в портфеле Merlion, который уже объединяет более 650 брендов известных мировых и российских производителей, были заведены новые, дополнительные категории товаров. Для их хранения в рамках логистического комплекса Merlion в Подмосковье была выделена отдельная складская зона хранения, где установлена линия автоматической сборки заказов, производства SCHÄFER - мирового лидера в области оборудования и систем для внутрискладской логистики.

Обработкой поступающих заявок клиентов «Бюрократа», включая тендерные предложения и заказы интернет-магазина Buroshop.ru будет заниматься выделенный департамент продаж. За отправку товаров отвечает логистическая служба Merlion.

Проект «Бюрократ» и интернет-магазин Buroshop.ru ориентированы на долгосрочное, регулярное сотрудничество, обеспеченное всеми необходимыми ресурсами ведущего дистрибьютора России. Обслуживание повседневных запросов офисных и иных подразделений корпоративных клиентов не только укрепляет доверие к дистрибьютору, но и служит залогом стратегического партнерства.

Обладая самым широким товарным портфелем на рынке, сильным партнерским каналом и более чем 25-летним опытом оптовых поставок товаров для офисов Merlion рассчитывает в течение трех лет занять одну из лидирующих позиций на российском рынке обслуживания офисных потребностей юридических лиц. В этом сегменте в настоящее время происходят процессы слияний и поглощений, в ходе которых с рынка уходят небольшие компании, что ослабляет конкуренцию и снижает качество сервисов. Приход нового крупного игрока, обладающего связями с поставщиками по всему миру, собственными складскими комплексами и логистикой может в очень короткие сроки вывести уровень обслуживания на новый, более высокий уровень.

«Мы уже сегодня готовы обеспечить нашим клиентам сервис на мировом уровне и поддерживать его в будущем, вне зависимости от внешней или внутренней конъюнктуры, - сказал директор по дистрибуции дивизиона «Бытовая техника и электроника» Merlion Константин Десслер, возглавляющий проект Бюрократ. - Именно это дает нам уверенность в том, что Бюрократ не просто станет лидером в своем сегменте, но и будет ориентиром для других ведущих игроков».