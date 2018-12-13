Opera выпустила Android-браузер с поддержкой блокчейн и Web 3

Компания Opera на конференции Hard Fork Decentralized London объявила о выпуске браузера с поддержкой Web 3 и встроенным крипто-кошельком.

Web 3 – это зонтичный термин для ряда новейших технологий на стыке криптовалют, блокчейна и распределенных систем, которые вместе существенно расширяют возможности современного интернета. Opera для Android теперь поддерживает протокол криптовалюты Ethereum, позволяющий людям совершать транзакции, а разработчикам – создавать децентрализованные приложения (Dapps), использующие на практике преимущества данной технологии.

«До сегодняшнего дня использование криптовалют и доступ к Web 3 требовали специальных приложений или расширений, что затрудняло саму попытку попробовать эти технологии. Наш новый браузер устраняет этот барьер. Мы решили внедрить поддержку Ethereum, поскольку это самое большое сообщество разработчиков, создающих Dapps», – сказал менеджер по продукту Opera Crypto Чарльз Хэмел (Charles Hamel).

Для осуществления транзакций Web 3 необходимо приобрести криптовалюту Ethereum и хранить ее в крипто-кошельке Opera. Как только криптовалюта будет помещена в кошелек, пользователи получат доступ к целому ряду Web 3-приложений в Dapp store, размещенном также непосредственно во встроенном кошельке.

В 2019 г. компания Opera планирует внедрить поддержку Web 3 и в настольную версию своего браузера для платформ Windows, Mac, Linux.