В России запустился сервис умных push-уведомлений Notify.Network

В России состоялся запуск сервиса Notify.network, который позволит отправлять высокотаргетированные рекламные объявления на устройства пользователей. Notify.network с помощью алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей анализирует и обрабатывает данные о пользователе и его предпочтениях, а после доставляет рекламу в виде push-уведомлений. Паблишеры смогут использовать Notify.network для монетизации трафика. Так как рекламные сообщения будут размещаться не на сайтах или приложениях, площадки получат возможность сохранить вовлеченность аудитории.

Сервис уже заключил соглашения о партнерстве с международными площадками мобильной рекламы: Yeahmobi.com, Mobvista.com, Adsmob.com, Avazuinc.com, Inmobi.com, CLIQ Digital.

«Наше решение дает рекламодателям возможность быть ближе к пользователю. К тому же, push-уведомления – один из главных трендов AdTech-рынка. Таргетинг по стране, городу, оператору связи, типу устройства, времени активности и другим параметрам даст возможность клиентам Notify.network практически со 100% вероятностью доставлять адресные рекламные предложения на устройства пользователя», – сообщил основатель и инвестор сервиса Александр Петерман.