Schneider Electric запустила новый обучающий портал для партнеров

Компания Schneider Electric сообщила об открытии нового обучающего портала для партнеров бренда APC by Schneider Electric. Его главная задача — обеспечить дистанционное обучение и сертификацию персонала партнеров, в первую очередь продавцов розничных магазинов и специалистов отделов продаж.

Обучающий портал включает интерактивные презентации, видеоматериалы и техническое описание по продукции бренда APC by Schneider Electric: сетевым фильтрам, источникам бесперебойного питания, стабилизаторам напряжения. Дополнительно, многие представленные на портале устройства возможно рассмотреть в виде 3D-модели с графическим описанием назначения всех компонентов и элементов управления.

Портал создавался с расчётом на то, что информация и формат ее донесения будут понятны самой широкой аудитории, начиная с продавцов магазинов, заканчивая IT специалистами. Под форматом, подразумевается использование коротких видео роликов, не нагруженных тяжелой технической составляющей. В то же время, кликнув на специальные вкладки, пользователь сможет перейти в раздел с более подробной технической информацией. Научить продавать продукты APC и правильно их позиционировать, это одна из целей нашего портала.

Для удобства пользователей в состав обучающего портала включен глоссарий, в котором содержится тематическая подборка всей необходимой информации. Сортировка в нем сделана согласно уровню сложности представленного материала. Соответственно, данный инструмент будет полезен как для сотрудников предприятий розничной торговли, так и для специалистов ИТ-компаний. Кроме того, глоссарий доступен для скачивания и может быть использован в целях подготовки к тестированию или для повышения квалификации.

По окончании курса обучения каждому пользователю предоставляется возможность пройти тест по изученному материалу и получить сертификат, подтверждающий полученные знания.

Онлайн-обучение на портале – это экономичная и доступная альтернатива обязательной ежегодной сертификации специалистов и консультантов.