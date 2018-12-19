OFD.ru реализовал возможность проверки любых чеков вне зависимости от ОФД

Оператор фискальных данных OFD.ru расширил функционал проверки чеков. Теперь посетитель сайта ofd.ru может проверить подлинность и корректность чека, выданного любой онлайн-кассой на территории России, независимо от ОФД, даты и места приобретения товаров и услуг и, таким образом, подтвердить факт расчета в ФНС России. Также сервис позволяет сохранить чек в электронном виде и отправить на e-mail.

Проверка чека осуществляется по обязательным реквизитам, указанным в любом чеке: заводскому номеру фискального накопителя (ФН), номерам фискального документа (ФД) и фискального признака (документа) (ФП или ФПД). Если по данным параметрам чек в базе не найден, пользователь может ввести дополнительную информацию – дату и время, указанные в чеке, тип операции и общую сумму покупки. Поиск производится по всей базе чеков ФНС. Сервис доступен любым покупателям без регистрации как в веб, так и мобильной версии сайта

«Проверка чеков – простой и удобный способ без лишних усилий проверить корректность чека и сохранить его в электронном виде, не беспокоясь об утере бумажного варианта. Но продавец не всегда указывает в чеке наименование оператора фискальных данных, из-за чего покупателю сложно определить, какой ОФД передал чек, и приходится проверять чек на разных сайтах ОФД. Благодаря нашему бесплатному сервису покупателю не нужно тратить много времени на поиск нужного сайта, а можно проверять все чеки на сайте OFD.ru», – сказал директор OFD.ru Антон Румянцев.