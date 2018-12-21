Mail.Ru Group запустил международный чемпионат HighLoadCup по созданию высоконагруженных дейтинг-сервисов

Холдинг Mail.Ru Group сообщил о старте HighLoadCup – международного чемпионата на стыке backend-разработки и администрирования web-сервисов. Участникам нужно написать собственный сервис для знакомств. Для выполнения задачи можно использовать любые серверные технологии, языки, фреймворки и базы данных – главное, чтобы сервис выдержал высокие нагрузки.

Согласно задаче, в альтернативной реальности человечество решило создать и запустить глобальную систему поиска «вторых половинок». Она призвана уменьшить количество одиноких людей в мире и способствовать созданию крепких семей. Участникам чемпионата нужно написать такой сервис. Система проверки в автоматическом режиме запустит все сервисы на одинаковых по характеристикам серверах и «обстреляет» их большим количеством HTTP-запросов. Победителями станут авторы самых быстрых и отказоустойчивых решений.

Регистрироваться и участвовать в бета-раунде можно уже сейчас на сайте highloadcup.ru. Чемпионат продлится с 26 декабря 2018 г. по 5 февраля 2019 г. Он будет интересен backend-разработчикам и web-разработчикам, особенно тем, кто работает с высоконагруженными системами. Также в соревновании могут принять участие студенты технических вузов и кафедр. Чемпионат переведен на английский язык и доступен для специалистов со всего мира.

Авторы лучших решений получат ценные призы: ноутбук, планшет и smart-часы, а также футболки с символикой чемпионата.

Первый чемпионат HighLoad Cup, посвященный разработке высоконагруженного travel-сервиса, проходил летом 2017 г. в тестовом режиме, и сразу получил 2 400 регистраций от участников.

Ежегодно Mail.Ru Group проводит девять крупных чемпионатов: соревнования для программистов Russian Code Cup и VK Cup, чемпионат по программированию искусственного интеллекта Russian AI Cup, конкурс дизайнеров, разработчиков и проектировщиков интерфейсов Mail Design Cup, чемпионаты по машинному обучению и анализу данных ML BootCamp, чемпионат для веб-разработчиков HighLoad Cup, олимпиаду по информатике для школьников — Технокубок и др.

Число участников всех соревнований уже превысило 175 000 человек из 20 стран мира.