Число зарегистрированных пользователей Viber превысило 1 млрд

Viber подвела итоги года и выяснила, чем жили и увлекались пользователи мессенджера в 2018.

Сегодня количество зарегистрированных пользователей Viber во всем мире составляет более 1 млрд человек. При этом на Россию приходится около 50 млн активных пользователей, что составляет примерно треть населения страны. По сравнению с 2017 годом, количество зарегистрированных пользователей выросло на 45%.

В течение этого периода пользователи приложения не теряли активности и продолжали общаться и делиться эмоциями с помощью сообщений, звонков, стикеров и GIF. Наибольшую активность проявили жители городов-миллионников.

Самыми общительными оказались жители крупных городов. В топ самых «звонящих» регионов России вошли: Москва (20% звонков в Viber было совершено именно отсюда), Санкт-Петербург (12%), Свердловская область (9,6%), Новосибирская область (5%) и Волгоградская область (3,4%).

При этом рейтинг самых «пишущих» областей выглядит аналогичным образом, но с немного другим соотношением: Москва (19%), Санкт-Петербург (11%), Свердловская область (9%), Новосибирская область (5%), Волгоградская область (3%).

Согласно статистике, россияне любят не только писать, но и удалять написанное - этой функцией в 2018 году воспользовался каждый пятый пользователь. Стикеры продолжают оставаться одной из наиболее любимых и востребованных функций. В 2018 году самыми популярными стали стикерпаки с котиками - обворожительными героями Viber Лолой и Легкэтом. Третье место по скачиваемости занял стикерпак с веселыми пасхальными яйцами.

С момента запуска в 2018 году функции сообществ - тематических групп для неограниченного числа участников - их подписчиками стали более 4 миллионов человек. Самые популярное сообщество удалось создать группе «Сплин», оно насчитывает более 300 тысяч человек.

В 2018 году Viber стал более удобным, многофункциональным и безопасным. Мессенджер представил несколько функций, среди которых возможность создания чатов с неограниченным количеством пользователей, встроенный переводчик сообщений с любого языка, а также возможность делиться геопозицией благодаря коллаборации с «Яндекс.Карты».

Одной из самых популярных функций в этом году стал чат-бот «Таблица Лидеров», который помогал в режиме реального времени следить за ходом матчей Чемпионата Мира по футболу 2018 и делать ставки. Победителем стал болельщик из Болгарии Деян Янков, который получил статус «Лучший футбольный фанат мира» и VIP-поездку на двоих на стадион Камп Ноу на матч El Clásico между ФК Барселона и Реал Мадрид.

Одной из наиболее важных задач в 2018 году, как и прежде, стала защита конфиденциальности данных пользователей. Теперь в Viber присутствует дополнительный протокол защиты самых юных пользователей в возрасте от 13 (минимальный возраст использования приложения) до 16 лет. Их имена и аватарки не будут показаны в чат-ботах и сообществах, их данные не могут быть использованы для рекламы.

Как и прежде, все звонки и сообщения в мессенджере защищены при помощи сквозного шифрования, и никто, кроме участников общения, не может получить к ним доступ. Viber не копирует сообщения и не хранит информацию на своих серверах: как только сообщение доставлено - оно будут находиться исключительно на устройствах участников переписки. Если же отправитель решит удалить отправленное сообщение, оно будет удалено также на всех устройствах. Помимо этого, приложение поддерживает расширенный функционал для усиления приватности - это скрытые чаты с доступом по паролю, секретные чаты с возможностью отправки самоуничтожающихся сообщений, а также настройки онлайн-статуса, которые позволяют скрыть от других присутствие в сети.