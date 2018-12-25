Delivery Club вводит систему продвижения ресторанов со скидками

Mail.Ru Group объявила о том, что принадлежащий ей сервис Delivery Club запустил систему продвижения ресторанов-партнеров с помощью акционных предложений. Теперь рестораны могут самостоятельно создавать акции и управлять собственными специальными предложениями в личном кабинете Delivery Club: добавлять блюдо в подарок, вводить счастливые часы, скидку на все меню и другие. Это новый инструмент для рынка доставки еды в России, который поможет сформировать честную конкуренцию внутри сервиса.

Все специальные предложения ресторанов находятся в разделе «Акции» в мобильном приложении и на сайте Delivery Club. Чем выгоднее предложение ресторана, тем выше вероятность приоритетной выдачи. Наполнение раздела меняется в зависимости от геолокации пользователя.

По результатам трехмесячного тестирования к системе подключилось более 1500 ресторанов, рост трафика в раздел «Акции» вырос в 6 раз, а средняя конверсия сервиса увеличилась на 7%.

Сейчас для ресторанов партнеров доступно 4 инструмента продвижения, конфигурацию которых они могут создавать самостоятельно: блюда в подарок при заказе от определенной суммы, счастливые часы в определенный период времени, еда за баллы: накопленные бонусы можно обменять на бесплатные блюда, промокоды на все меню.

Delivery Club помогает в продвижении акционных предложений ресторанов-партнеров внутри лояльной аудитории раздела с помощью push-уведомлений и других рекламно-информационных инструментов и продолжает работать с собственными акциями с промокодами во всем сервисе.

Олег Хаустов, директор по маркетингу Delivery Club, отметил: «Мы за честную конкуренцию и формирование спроса, поэтому придумали инструмент для ресторанов, который помогает появляться в выдаче выше справедливым путем. Чем выше скидка и интереснее предложение, тем больше заказов. Мы успешно провели тест и видим большой интерес со стороны партнеров. Ожидаем, что при таких же темпах подключения мы сможем и дальше повышать конверсию».

Антонова Светлана, директор по маркетингу Чайхоны №1 братьев Васильчуков, сказала: «Уже много лет Delivery Club является нашим ключевым партнёром доставки готовой еды на дом, и, конечно, когда появилась возможность поучаствовать в акции “Еда за баллы”, мы ей воспользовались. Для нас возможности этой акции не ограничиваются только маркетингом. Кроме приоритетной выдачи в списке ресторанов, участия в поиске по акции и так далее, это ещё и отличный инструмент, чтобы познакомить новых и постоянных гостей с нашими блюдами, дать им возможность попробовать что-то новое абсолютно бесплатно. Как показывает практика, попробовав блюдо за баллы, гость возвращается за ним в будущем, заказывая его за деньги. Также эта акция является чем-то вроде программы лояльности. У нас большое количество постоянных гостей, для которых мы являемся приоритетной доставкой. В целом среди партнёров Delivery Club чек у нас выше среднего, поэтому накопить баллы на "акционные" блюда для этих гостей проще и быстрее. Если же смотреть в целом, то мы наблюдаем постоянный рост количества заказов и увеличение среднего чека, так как гость при получении бесплатного блюда тратит сэкономленные средства на другую продукцию. Акция "Еда за баллы" — отличный инструмент для роста доставки Чайхоны №1 братьев Васильчуков».