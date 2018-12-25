Exist представил федеральную сеть видеокиосков

Exist, российский интернет-магазин автомобильных запчастей, объявил о создании сервиса для удаленного консультирования заказчиков по всей России, внедрив видеокиоски с ВКС-приложением на основе технологий TrueConf SDK.

Новый подход обеспечивает клиентам компании профессиональную помощь с заказом автозапчастей в комфортной обстановке и без длительного ожидания.

Компания Exist — отечественный поставщик автозапчастей и аксессуаров, представительства и пункты заказа которого расположены в 130 городах по всей России.

Сотрудники компании ежедневно обрабатывают огромное количество заявок, которые сопровождаются подробными консультациями по подбору необходимых деталей. Постоянно растущий поток клиентов создавал серьезную нагрузку на менеджеров компании, что замедляло бизнес-процессы Exist и увеличивало время ожидания заказчиков.

Чтобы обеспечить клиентам интернет-магазина максимально комфортный сервис для подбора необходимых деталей, пункты заказа компании оснастили видеокиосками, состоящими из обычных ПК с мониторами и гарнитурой. В качестве программной части для киосков представители Exist разработали собственное ВКС-приложение на базе TrueConf SDK для Windows — библиотеки для разработчиков, которая позволяет добавить видеосвязь в любое существующее приложение или создать совершенно новое решение.

Выбор TrueConf SDK был обусловлен простотой использования библиотеки и возможностью внедрить в приложение Exist все необходимые инструменты для совместной работы: запись видеозвонков и трансляцию экрана оператора для наглядной демонстрации запчастей. Также технологии TrueConf позволили реализовать в приложении Exist «умную очередь» — систему распределения входящих звонков между свободными операторами, которая позволяет обрабатывать все поступающие заказы и равномерно распределяет нагрузку между сотрудниками компании, а также сокращает время ожидания ответа операторов колл-центра Exist.

ВКС-сеть между колл-центром и пунктами заказа Exist создана на базе TrueConf Server — защищенной системы видеосвязи, которая позволяет хранить данные компании на серверном оборудовании Exist, что исключает возможность доступа посторонних лиц к информации заказчиков. Кроме того, TrueConf Server обеспечивает возможность записывать звонки и конференции с клиентами для дальнейшего анализа и улучшения качества обслуживания.

«У нас большой опыт внедрения технологий, которые открывают новые возможности для заказчиков с крупными клиентскими сетями, - сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. - Мы рады, что наше сотрудничество с Exist позволит обеспечить автомобилистов со всей России качественным сервисом для быстрого и комфортного оформления заказов».

«В первую очередь, мы заботимся о комфорте клиентов, которые выбирают наш сервис, - отметил Сергей Лапшин, руководитель департамента продаж Exist. - Видеокиоски с приложением на основе TrueConf SDK — первый шаг к цифровизации пунктов заказа компании. В дальнейшем мы предоставим нашим клиентам возможность получить профессиональные видеоконсультации из любой точки России».