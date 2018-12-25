«М.Видео» ускорила выдачу интернет-заказов с помощью чат-бота и машинного обучения

Розничная сеть «М.Видео» (Группа «М.Видео – Эльдорадо», входит в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева) трансформировала процесс выдачи интернет-заказов в своих магазинах с помощью бота и машинного обучения, сократив время получения до нескольких минут. По новой схеме уже работает более 179 магазинов сети в 16 крупнейших городах. До конца первого квартала 2019 года проект будет развернут почти на 200 магазинов сети «М.Видео» во всех городах-миллионниках.

В 2018 году сеть «М.Видео» изменила подход к выдаче интернет-заказов в своих магазинах. Теперь покупателя на входе встречает терминал, в котором достаточно указать номер заказа из СМС. После этого сотрудники магазина получают оповещение от чат-бота на свой смартфон, и первый свободный продавец берет на себя заказ: так как товар уже отложен, ему остаётся только подобрать аксессуары, которые также рекомендует бот. Пока продавец готовит заказ, клиент также приходит на зону выдачи, где на экране уже отображается его номер заказа и имя продавца, который должен принести товары. На весь процесс от входной зоны с терминалом до выхода из магазина с покупкой уходит менее 7 минут. В перспективе компания рассчитывает ускорить выдачу до 5 минут на весь цикл.

В чат-боте используются те же алгоритмы машинного обучения и аналитики данных, что и на сайте mvideo.ru, которые дают рекомендации продавцу по наиболее подходящим сопутствующим товарам и сервисами. В результате продавец выходит к покупателю с уже готовым предложением, которое максимально отвечает его потребностям – спрос на дополнительные аксессуары и услуги выросли на 10% после внедрения «умных» рекомендаций.

«Возможность забрать свой онлайн-заказ в течение часа в ближайшем магазине – одно из преимуществ «М.Видео», пикап позволяет планировать свой день и не ждать курьера. Кроме того, клиент может оценить и сравнить разные товары и окончательно определиться с покупкой. Более 70% онлайн-заказов покупатели предпочитают забирать именно таким образом. Наша задача – сделать процесс выдачи максимально быстрым и комфортным. Внутри проектной команды новый формат получил название «уберизация пикапа». Теперь самовывоз работает по принципу такси – оперативнее, точнее и эффективнее. Важно и то, что новый подход делает процесс самовывоза более персонализированным: клиент знает, кто отдаст ему заказ, а продавец – кто его ждёт на выдаче и что этому покупателю предложить», — сказал руководитель департамента по клиентскому сервису «М.Видео» Станислав Горшенин.

В случае, если все продавцы заняты и не могут взять заказ, чат-бот перенаправляет аналогичное уведомление сотрудникам сервисной зоны. Таким образом, сервис-инженеры получают возможность больше времени уделять основной функции — работе с возвратами, ремонтом и обменом. Ранее интернет-заказы выдавали сервис-инженеры в зоне «М.Сервис» параллельно с оказанием сервисных услуг, что при повышенном трафике, например, перед Новым годом, задерживало клиентов в очереди.

В перспективе новый процесс может быть ещё более персонализированным благодаря интеграции с уже существующими программными решениями в рабочих смартфонах сотрудников, так чтобы продавцы сразу могли видеть историю клиента и доступные ему скидочные средства (бонусы, купоны и т.д.).