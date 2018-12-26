«Почта России» автоматизировала аренду абонементных ячеек

«Почта России» объявила о том, что теперь выбрать и забронировать абонементную ячейку в отделении можно удаленно, не выходя из дома или офиса. Электронное бронирование абонентских ячеек – один из проектов Почты России, направленных на повышение качества обслуживания клиентов. Внедрение автоматизации позволило сделать процесс бронирования ячеек быстрее и проще.

На сайте abox.pochta.ru можно ознакомиться с договором оферты и тарифами на услугу, выбрать наиболее удобные почтовые отделения, оснащенные абонементными шкафами, узнать, есть ли в них свободные ячейки и оформить бронь.

В личном кабинете физические лица могут сразу осуществить оплату, а юридические лица - распечатать бланк платёжного поручения и осуществить оплату через банк. Останется только подписать заявление на почте и получить ключ от ячейки. После этого абонент сможет пользоваться ящиком.

Раньше, чтобы выбрать и забронировать абонентскую ячейку, нужно было прийти в отделение связи, узнать у оператора, есть ли свободные ячейки, написать заявление и ждать заключения договора.

Услуга уже доступна более чем в тысяче отделений почтовой связи столичного региона, ей пользуются 30 тысяч физических и юридических лиц Москвы и Московской области. Упрощенное оформление документов позволило существенно сократить время обслуживания клиентов в почтовых отделениях. Если ранее с каждым клиентом заключался многостраничный договор, который можно было оформить только в почтовом отделении, то теперь абоненту достаточно подписать заранее сформированное в режиме онлайн заявление.

«Для клиентов электронное бронирование абонентских ячеек – это простота и скорость получения услуги. Для Почты России – возможность наращивать клиентскую базу, более эффективно вести учет статусов каждой ячейки. Проект позволит не только повысить качество оказания услуги, но и отслеживать ее востребованность, оперативно корректируя распределение свободных абонентских ячеек между отделениями», – отметила заместитель генерального директора «Почты России» по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Ячейки абонементных почтовых шкафов можно использовать для получения писем, открыток, извещений бандеролей, газет и журналов в отделениях «Почты России» вне очереди. Они особенно удобны для корпоративных клиентов – представители организации могут забирать всю корреспонденцию (и с юридического, и с фактического адресов) в любое удобное время в часы работы почтового отделения.

Для физических лиц сервис удобен тем, что они могут не называть отправителям свой персональный адрес и пользоваться абонентским ящиком в отделении. Помимо этого, услуга является социально-ориентированной. Инвалиды, пенсионеры и ветераны ВОВ имеют возможность оформить услугу по цене в два раза ниже стандартного тарифа.