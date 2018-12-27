Исследование Pandao: на какие товары россияне тратили деньги в уходящем году

Российский маркетплейс товаров из Китая Pandao, принадлежащий Mail.Ru Group, подвел итоги 2018 г. и выяснил, на что пользователи потратили больше всего денег, а также определил самые востребованные россиянами гаджеты.

Чаще товаров других брендов пользователи искали продукцию Apple, при этом по продажам американского гиганта заметно опередила китайская компания Xiaomi — ее продукцию на Pandao покупали в полтора раза чаще. Это говорит о том, что интерес россиян к Apple все еще высок, но выбор часто делается в пользу других брендов.

Наибольший интерес пользователи проявили к смартфонам Xiaomi Redmi 5A и Xiaomi Redmi 6A, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, и Honor 9 Lite.

В категории фитнес-браслетов лидером продаж стал Xiaomi Mi Band 3.

Популярностью также пользовались робот-пылесос Xiaomi Mi Robot и телевизор Xiaomi Mi TV 4A; активнее всего их покупали в последние месяцы уходящего года.

Сумма самой крупной единоразовой покупки в 2018 г. составила 228 163 руб., а наибольшая сумма всех покупок за год одного пользователя достигла отметки в 2,5 млн руб. Больше всего за год потратили на товары из Китая жители Москвы и Санкт-Петербурга. Также в топ-5 по затратам вошли Самара, Екатеринбург и Краснодар.

Среди товаров больше всего средств пользователи Pandao потратили на упомянутый уже телевизор Xiaomi Mi TV 4A (43 дюйма). А в целом по итогам года рейтинг самых популярных категорий (по совокупной сумме покупок) возглавили смартфоны.

Пики продаж на Pandao были зафиксированы не только в стандартные дни распродаж – 11 ноября, в «черную пятницу» и киберпонедельник – но и в дни «Хорошопа» 9 февраля и 26 октября.