Онлайн-сервис «Чудо техники» и «Ростелеком» объявили о стратегическом партнёрстве

Столичный онлайн-сервис по ремонту цифровых устройств «Чудо техники», созданный при поддержке Правительства Москвы, и «Ростелеком» заключили Договор о сотрудничестве. Согласно достигнутым договорённостям, партнёры будут активно развивать в Москве направление компьютерной помощи на дому: удалённую поддержку, ремонт техники и выезд мастеров. Начиная с 25 декабря 2018 г. абоненты Onlime могут приобрести сертификаты на компьютерную помощь «Чудо техники» прямо в личном кабинете.

«Пока будут представлены четыре кобрендинговых продукта, а в ближайшем будущем мы расширим линейку. Проект «Чудо техники» создан специально, чтобы обеспечить москвичам качественную компьютерную помощь и исключить случаи мошенничества со стороны нелегальных сервисов. Большую часть проблем можно решить без вызова мастера и передачи техники в сервисный центр – удалённо, а, значит, быстрее и значительно дешевле», – отметил генеральный директор акционерного общества «Электронная Москва», которому принадлежит проект «Чудо техники», Игорь Сафронов.

Удалённая поддержка знакома многим, но для рынка ремонта цифровой техники – это новое направление. Через специальную программу мастер онлайн подключается к компьютеру пользователя, проводит диагностику устройства и устраняет проблему. При этом пользователь на своем мониторе видит и контролирует всё, что происходит с его компьютером. В среднем удалённый ремонт занимает 45-60 минут. За это время специалист может устранить вирусы и шпионские программы, установить или настроить ПО, оптимизировать работу операционной системы и многое другое. Для получения услуги нужен работающий компьютер и стабильный доступ в интернет.