«Вконтакте» и банк «Открытие» окажут поддержку молодым предпринимателям

VK Business объявила о запуске новой волны грантовой программы поддержки предпринимателей «#яделаюбизнес» в партнерстве с банком «Открытие». Ее участниками станут молодые предприниматели из России в возрасте до 25 лет. Это могут быть как владельцы действующего бизнеса, так и люди, у которых пока есть только необычная идея бизнеса.

Для участия в программе необходимо до 20 января 2019 г. оставить заявку с мотивационным письмом в сообществе с соответствующем сообществе на платформе «Вконтакте». Предпочтение будет отдаваться самым молодым участникам с уже действующими бизнесами.

Длительность программы составит полтора месяца. За это время ее участники прослушают шесть образовательных лекций в формате VK Live от представителей «Вконтакте» и известных предпринимателей. А также смогут обсудить важные для своего бизнеса вопросы с лучшими российскими экспертами в этой сфере. Полученные знания участники «#яделаюбизнес» применят для оценки сильных и слабых сторон своих проектов, а также составят новые коммуникационную и рекламную стратегии.

Авторы пяти лучших стратегий получат гранты на продвижение своего бизнеса «Вконтакте» в размере от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб., а также подарки от партнеров программы — банка «Открытие» и образовательной платформы Geekbrains.

«Многие на данный момент "взрослые" бизнесы в свое время создавались школьниками и студентами. Их проекты часто воспринимались старшими коллегами как ребячество, что-то несерьезное. Через это прошла и сама "Вконтакте" – социальная сеть была основана студентами. Новой волной грантовой программы мы хотели бы поддержать тех, кто верит в свою идею, знает, чего хочет достичь, и воспринимает свой юный возраст скорее как конкурентное преимущество, а не слабую сторону. Мы не ограничивали минимальный возраст предпринимателей, так как особенно хотели бы увидеть в программе самых молодых участников», – сказала Наталия Якунина, директор по продвижению продуктов «Вконтакте» и куратор грантовой программы «#яделаюбизнес».

«В 2019 г. мы расширяем программу "#яделаюбизнес" с "Вконтакте", теперь для молодых предпринимателей. Начинающие молодые предприниматели хорошо понимают ожидания сетевого поколения и адаптируют современные тренды, создавая новые бизнес-модели. Сегмент молодежного предпринимательства является целевой аудиторией для банка "Открытие". В рамках этой волны "#яделаюбизнес" мы надеемся найти нестандартные подходы и цифровые решения среди молодых предпринимателей во всех регионах нашей страны», – отметила заместитель председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Программа «#яделаюбизнес» стартовала весной 2018 г. В первом этапе проекта участвовали предпринимательницы, во втором – бизнесмены из небольших городов России. Всего участие в программе приняли и прошли обучение уже 300 человек по всей стране. Победители получили гранты на продвижение своего сообщества в социальной сети и призы от партнеров программы.