Исследование GfK: интернет-аудитория в России выросла до 75,4%

По данным исследования GfK, к началу 2019 г. аудитория интернет-пользователей в России среди населения старше 16 лет составила 90 млн человек (+3 млн человек к 2018 г.) и достигла отметки 75,4% взрослого населения страны.

Сам по себе рост аудитории интернета – это уже не главная новость. Последние годы аудитория интернета растет медленно, и в основном за счет подключения к Сети пользователей старшего поколения. Среди молодежи и людей среднего возраста проникновение интернета близко к предельному уровню.

Основная же тенденция последних лет – рост мобильного интернета. К началу 2019 г. доля пользователей интернета на мобильных устройствах достигла 61%. Годом ранее этот показатель составлял 56%. Прежде всего растет аудитория пользователей, которые выходят в интернет со смартфонов. А вот пользование планшетами даже немного сократилось по сравнению с прошлым годом.

Важный качественный сдвиг последнего времени – стремительный рост аудитории пользователей mobile only – тех, кто пользуется только мобильным доступом к Сети. Если год назад этот тип пользователей только обнаружил себя на рынке (18% от всех пользователей интернета), то за год этот сегмент вырос в два раза и сейчас оставляет более трети (35%) от всех пользователей интернета в России.

«Стремительный рост сегмента mobile only меняет все лицо интернета. Интернет уже в ближайшем будущем может стать прежде всего мобильным, и только во вторую очередь десктопным. Для интернет-сегмента это означает смену приоритетов при развитии цифровых продуктов, коммуникаций, рекламы. Производителям, ритейлерам и контент-провайдерам уже сейчас стоит убедиться, что их текущие продукты готовы для мобильных пользователей», – отметил Сергей Кетов, руководитель отдела медиа-исследований GfK Rus.