Mail.Ru Group запустила таргетинг по интересам к покупке детских товаров

Mail.Ru Group объявила о запуске в своей рекламной сети myTarget нового инструмента, который позволяет показывать рекламу пользователям, которые планируют совершить покупку детских товаров в ближайшем будущем, а не просто интересуются этой категорией.

Настройка кампаний на пользователей поддерживает следующие атрибуты: автокресла, велосипеды, ролики, самокаты и другой детский транспорт; детская мебель, детские игрушки, книги для детей, коляски; развивающие игрушки; санки, лыжи, снегокаты и другие товары для зимней активности; товары для новорожденных и товары для школы.

С помощью более узких таргетингов компании, которые продают товары для детей, смогут охватить самую заинтересованную аудиторию и повысить эффективность рекламы.