BlaBlaCar открывает доступ к платформе для коммерческих перевозчиков

BlaBlaCar сообщила об официальном выходе за рамки карпулинга в России и запуске BlaBlaCar Pro – сервиса для легальных автобусных перевозчиков. В плюсе окажутся все: пассажиры получат больший выбор транспортных средств, автовладельцы – больше потенциальных попутчиков, перевозчики – дополнительный трафик клиентов, государство – более прозрачный транспортный рынок.

Нововведение даст пользователям-пассажирам больший выбор вариантов для совершения поездок: по месту и времени отправления, стоимости, типу транспортного средства, отдельным характеристикам комфортности. Они смогут отличить предложения попутчиков от автобусных перевозчиков.

Прежде чем запустить профессиональные аккаунты, BlaBlaCar провел исследование рынка и собрал отзывы участников отрасли – перевозчиков и представителей автовокзалов, – и теперь запускает предложение, которое учитывает интересы всех игроков рынка и станет для перевозчиков дополнительным источником пассажирского трафика, в дополнение к привычным для них продажам билетов через онлайн и кассы автовокзалов.

В компании ожидают положительный взаимный эффект от объединения на одной платформе предложений от рядовых автовладельцев и автобусных перевозчиков.

Чтобы стать партнером проекта, перевозчик должен оставить заявку на сайте компании и предоставить документы, подтверждающие легальный статус его коммерческой деятельности. После этого он получит доступ к профессиональному аккаунту, который представляет собой удобный в использовании инструмент диспетчера. Также он сможет напрямую обращаться за помощью к специалистам службы поддержки компании.

BlaBlaCar нанял команду экспертов, которая в индивидуальном порядке будет проверять документы каждого партнера, чтобы обеспечить доступ к платформе только для легальных перевозчиков.

На начальном этапе партнерство с BlaBlaCar будет бесплатным. У перевозчиков будет время оценить удобство и полезность сервиса. Впоследствии партнерство будет платным. Стоимость пока не определена.

В течение следующих месяцев BlaBlaCar будет внедрять дополнительные полезные опции: специализированный API, позволяющий публиковать на платформе предложения перевозчиков с других сайтов, увеличивая выбор для пассажиров; идентификация пользователей по документам (ID-check), которая повысит безопасность использования сервиса; онлайн-покупка билетов на автобус. Также компания продолжит совершенствовать алгоритмы выявления и блокировки профилей, которые не соблюдают правила BlaBlaCar.