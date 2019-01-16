«Лаборатория Касперского»: более трети россиян не понимают, как работает криптовалюта

Как показало исследование «Лаборатории Касперского», более трети российских пользователей (37%) знают, что такое криптовалюта, но не понимают, как она работает. Возможно, именно это непонимание и не позволяет людям свободно переходить на виртуальные деньги: по результатам опроса, 42% россиян не используют криптовалюты в настоящее время и не планируют делать это в ближайшем будущем.

В то же время определенный процент пользователей все же проявляет интерес к криптомонетам. Так, 7% респондентов в России пробовали майнить, а 6% покупали криптовалюту. Кроме того, 8% тех респондентов, которые когда-либо совершали платежи в криптовалюте, делают это каждый день.

В свою очередь, 5% опрошенных уже успели попробовать криптовалюту и отказаться от нее по различным причинам. Чаще всего они объясняют это отсутствием денег для инвестиций в криптомонеты (34% респондентов) и тем, что криптовалюта перестала быть выгодным предприятием (35%). Помимо этого, каждый девятый пользователь признался, что больше не доверяет виртуальным деньгам, а каждый восьмой отметил, что потерял деньги из-за мошенничества с криптовалютами.

«Настороженность пользователей в отношении криптовалют вполне объяснима: для многих это что-то новое, нестабильное, нефизическое. А вот ресурсы и деньги, связанные со всей этой сферой, очень даже реальные. Как и риски. Например, 2% опрошенных нами пользователей теряли криптовалюту из-за атак вредоносного ПО, – отметил Алексей Маланов, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского». – Однако пока пользователи пытаются понять, что такое криптовалюты и стоит ли с ними связываться, злоумышленники не теряют времени и пытаются получить максимум от использования виртуальных денег. Мы наблюдаем тенденцию, как они все активнее крадут монеты из криптокошельков, атакуют криптобиржи и занимаются скрытым майнингом на устройствах ничего не подозревающих пользователей».

В 2018 г. «Лаборатория Касперского» зафиксировала в России двукратное увеличение количества вредоносных криптомайнеров, от которых пострадал каждый десятый пользователь.