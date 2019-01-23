«Билайн» и «Альфа-капитал» договорились развивать технологии для розничных онлайн-инвестиций

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Альфа-капитал» объявили о заключении стратегического партнерства в области развития финансовых онлайн-сервисов, которые позволили бы упростить взаимодействие клиентов и компаний рынка частных инвестиций. В рамках соглашения компании планируют совместно работать над развитием цифровых финансовых продуктов с использованием технологий больших данных, искусственного интеллекта, а также облачных решений.

Первым совместно реализованным продуктом стали онлайн-витрины для приобретения ПИФов в приложении «Мой "Билайн"», которые по результатам пилотного запуска показали высокий интерес к продукту со стороны клиентов.

Совместная разработка упрощенной механики приобретения финансового продукта – одна из ключевых составляющих соглашения «Билайн» с «Альфа-капитал».

По данным «Билайна», 55% зарегистрированных на Московской бирже индивидуальных инвестиционных счетов были открыты новыми частными инвесторами, которые никогда ранее не имели брокерских счетов. При этом рост рынка частных инвестиций в России в 2018 г. составил 66%.

Стратегическое партнерство также предполагает совместные проекты для создания цифровой финансовой экосистемы, в том числе развитие каналов онлайн-дистрибуции, разработки в области искусственного интеллекта и роботизированного эдвайзинга (рекомендаций).

По условиям соглашения, компании планируют провести совместные пилоты по разработке и внедрению решений, которые предоставят клиентам возможность выбрать и приобрести финансовые продукты онлайн. Кроме того, компании планируют начать разработку упрощенной авторизации, которая позволит дистанционно предоставлять финансовые сервисы вне зависимости от текущего местоположения человека.

Василь Лацанич, генеральный директор «Вымпелком», сказал: «"Билайн" постоянно расширяет выбор удобных финансовых сервисов и продуктов, доступных нашим клиентам. Партнерство с "Альфа-капитал" позволяет нам предложить клиентам еще один способ вложения средств – инвестирование онлайн. Потребление таких сервисов в России пока находится на очень раннем этапе, однако, принимая во внимание опыт других развитых стран, мы видим в них огромный потенциал».

Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-капитал», отметила: «"Мобилизация" инвесторов" – перспективное и востребованное направление. Цели нашего стратегического партнерства с "Билайн" – развивать сектор частных услуг по управлению активами, тестировать различные способы увеличения доступности этих предложений для клиентов и создавать лучшие практики на российском рынке частных инвестиций».