Магазин Goods.ru c помощью EPAM оптимизировал поиск на базе платформы ElasticSearch

Маркетплейс Goods.ru завершил первый этап проекта по оптимизации поиска на собственном портале на основе платформы ElasticSearch. Партнером онлайн-площадки выступила компания EPAM Systems, поставщик услуг по разработке цифровых платформ и программного обеспечения.

Маркетплейс был запущен в 2017 г. компанией «М.Видео». Сейчас на площадке можно купить товары из более чем 500 российских интернет-магазинов, объединив их в один заказ для общей доставки. Каталог товаров и их количество постоянно росли, что в определенный момент поставило платформу перед необходимостью реализовать более гибкий механизм поиска с расширенными возможностями как для самого маркетплейса, так и для покупателей. При этом было важно, чтобы поиск не только хорошо исправлял опечатки, запросы на неправильной раскладке, понимал запросы с использованием синонимов, но и имел инструменты для быстрого управления выдачей результатов поиска.

После анализа решений, представленных на рынке, выбор был остановлен на открытой платформе ElasticSearch, к внедрению которой приступила компания EPAM, один из ключевых партнеров компании в сфере ИТ.

В рамках проекта с помощью использования различных функций ElasticSearch, выделения нескольких фаз поиска с последовательным уменьшением строгости и реализации различных стратегий поиска удалось более точно определять, что ищет пользователь, в том числе и в случае нечетких или содержащих ошибки запросов. Наличие бизнес-правил дает возможность, не изменяя релевантность результатов поиска, учитывать потребности бизнеса и облегчать пользователю выбор товаров. Оптимизация структуры индексов, использование инкрементального обновления цен и каталога позволили сократить время индексации и индексировать свыше 1 млн товаров за 30 минут, при этом новый товар становится доступен для поиска меньше чем через 10 минут после добавления в каталог.

Применение поиска дало возможность маркетплейсу увеличить коэффициент конверсии и значительно сократить количество уходов посетителей с онлайн-площадки по сравнению с использованием предыдущего решения. В дальнейшем компания планирует внедрить новые инструменты для повышения релевантности и оптимизации поиска и управления поисковыми запросами.

Андрей Попков, директор по информационным технологиям, Goods.ru, сказал: «Мы рады работать с EPAM в рамках проектов по развитию Goods.ru. Компетенции и опыт нашего партнера, профессионализм и высокая квалификация нашей совместной команды позволили успешно решить поставленные задачи, добиться хороших результатов и построить основу для улучшения в будущем».

Илья Романов, руководитель направления электронной коммерции в России, EPAM, отметил: «Высокая конкуренция в сфере электронной торговли вынуждает участников рынка бороться за каждый запрос от возможного покупателя и предлагать ему удобные, быстрые и умные сервисы на каждом этапе взаимодействия с онлайн-магазином. Мы особенно ценим сотрудничество с Goods.ru и благодарны за возможность использовать нашу технологическую и бизнес-экспертизу для реализации проектов, которые оказывают положительный и измеряемый эффект на бизнес нашего заказчика».