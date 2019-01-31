Альфа-банк предложил корпоративным клиентам депозиты в мобильном банке

Альфа-банк расширил функциональность мобильного банка «Альфа бизнес мобайл», предложив корпоративным клиентам срочные депозиты.

Депозит в мобильном банке можно открыть на срок от одного дня до трех лет, минимальная сумма – 50 тыс. руб./долларов США/евро, максимальная - 6 млрд руб./30 млн долларов США/евро.

Процентная ставка зависит от размера депозита и срока размещения средств.

Оформление депозита в мобильном банке занимает меньше минуты.

«Мы видим, что основным каналом дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов является мобильный банк. Наши корпоративные клиенты предпочитают совершать наиболее востребованные операции в смартфоне – от управления своими счетами и платежами до оформления кредитов. Клиентам уже недостаточно проводить операции в классическом интернет-банке, в режиме онлайн, им важно, чтобы банк был всегда под рукой. Следуя за запросами клиентов, мы постоянно развиваем мобильный банк, выводя на него все востребованные сервисы», – сказал руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-банка Денис Осин.

Ранее, в 2016 г., Альфа-банк предложил клиентам оформление депозитных сделок в интернет-банке, в результате чего количество открываемых корпоративными клиентами типовых депозитов увеличилось в десятки раз, а объем привлечения вырос в два раза.