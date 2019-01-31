Ericsson представила новую концепцию мобильного интернета вещей

Ericsson представила свои новые решения, позволяющие операторам осваивать новые направления бизнеса за счет развертывания разнообразных промышленных сценариев использования интернета вещей в автомобилестроении, промышленном производстве и ЖКХ.

Ericsson намерен развивать технологии интернета вещей для четырех сегментов рынка: массовый интернет вещей (Massive IoT), широкополосный интернет вещей (Broadband IoT), интернет вещей для критических сценариев (Critical IoT) и интернет вещей для автоматизации промышленности (Industrial Automation IoT). При этом два из этих четырех сегментов – широкополосный IoT и IoT для автоматизации промышленности –являются новыми.

Широкополосный интернет вещей адаптирует возможности технологии мобильного широкополосного доступа (МШПД) под нужды интернета вещей, обеспечивает более высокие скорости передачи данных и меньшую задержку, чем предусмотрена в сценариях для массового интернета вещей. Технологии интернета вещей, предназначенные для автоматизации промышленности, позволят создавать передовые приложения, соответствующие очень высоким требованиям к качеству подключения к сети.

В рамках своей концепции развития мобильного интернета вещей Ericsson также представляет улучшенные функциональности для массового интернета вещей, благодаря которым радиус соты NB-IoT расширен со стандартных 40 км до 100 км за счет апгрейда программного обеспечения. При этом никаких изменений в работу существующих устройств NB-IoT вносить не требуется. Это открывает большие возможности для IoT-подключений в сельской местности и отдаленных районах, которые важны для сферы логистики, сельского хозяйства и экологического мониторинга. На данный момент специалистами Ericsson развернуты соты NB-IoT с радиусом 100 км в сетях операторов Telstra и DISH.

Новые продукты для широкополосного интернета вещей включают технологии обнаружения дронов и управления каналами связи, решения для сегментирования (слайсинга) сети радиодоступа, функциональности для улучшенного обслуживания групп абонентов (Advanced Subscriber Group Handling) и решение для услуг на базе Multi-Gigabit LTE, позволяющее передавать данные в сети LTE со скоростью 2 Гбит/сек и задержкой всего в 10 миллисекунд. Новые решения окажут поддержку в развитии множества сценариев для автомобильной промышленности, управления дронами, дополненной и виртуальной реальностей, улучшенных носимых устройств, умного производства и умной сферы ЖКХ.

«Мобильный интернет вещей, начинавшийся с попыток внедрения Massive IoT, сейчас переходит к стадии повсеместного развертывания. Сегодня мы даем нашим заказчикам ответ на вопросы о том, чего ждать в будущем и как в рамках имеющейся сети получить максимальную отдачу от инвестиций в технологии 4G и 5G. В придачу мы представляем новые передовые сценарии использования технологий IoT, позволяющие добиться качественного развития разных отраслей», – отметил вице-президент и глава подразделения сетей связи компании Ericsson Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling).

Представленная Ericsson концепция описывает, как мобильный интернет вещей может пройти путь развития от базовых сценариев использования технологий Massive IoT, таких как мониторинг перемещения активов и умных счетчиков, к более сложным сценариям, основанным на применении технологий широкополосного IoT (информационно-развлекательные программы для автомобилей, AR/VR, дроны и продвинутые носимые устройства), технологий IoT для критических сценариев (автономный транспорт) и автоматизации промышленности (взаимодействие роботов на производственных линиях).

Этот поэтапный подход упростит операторам процесс адаптации решений для мобильного интернета вещей под имеющиеся и будущие сценарии за счет постоянного улучшения сетей LTE по мере подготовки к запуску 5G. За счет эффективного применения слайсинга сети, операторы способны обеспечить поддержку всех четырех сегментов в рамках одной сети, что позволит им оптимальным образом использовать имеющиеся активы и получать доход за счет цифровизации разных отраслей. По данным отчета Ericsson Mobility Report, число подключений к мобильному интернету вещей будет ежегодно расти на 27% и в 2024 г. достигнет 4,1 млрд.

«Ericsson анонсировал предельно ясную концепцию развития мобильного интернета вещей, в которой четко обозначены сегменты, позволяющие операторам расширять бизнес за счет цифровизации. Подход Ericsson к эволюции технологий мобильного интернета вещей поможет операторам постепенно наращивать количество поддерживаемых сценариев в рамках одной вертикали», – сказал старший аналитик направления IoT и инфраструктуры сетей мобильной связи Патрик Филкинс (Patrick Filkins).