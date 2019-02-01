«Платформа ОФД» запустила сервис ЭДО для ритейла и общепита России

«Платформа ОФД», российский оператор фискальных данных, запустила в работу сервис электронного документооборота «Платформа ЭДО», чтобы обеспечить клиентам удобство и оперативность обмена документами, а также предоставлять новые услуги с использованием инфраструктуры ЭДО.

После регистрации в «Платформе ЭДО» (в личном кабинете клиента) в течение трех дней будут доступны закрывающие документы.

Решение позволяет бизнесу как получать доступ к документообороту в электронном виде, так и интегрировать инструменты ЭДО и ОФД в систему собственных розничных продаж, что особенно актуально в преддверии старта в 2019 г. обязательной маркировки табака, обуви и других категорий товаров.

Автоматизированная передача документов является одним из обязательных условий реализации маркированной продукции. Механизм предполагает мгновенный обмен данными с ЦРПТ и ФНС о поступлении товара ритейлеру и его последующем выбытии из оборота при продаже покупателю.

«"Платформа ОФД" занимает активную позицию в предоставлении клиентам качественного сервиса в рамках документооборота, сверки и сдачи отчетности, управления продажами и обеспечения других потребностей в ведении бизнеса. В частности, мы планомерно развиваем решения с учетом сроков и условий вступления розничного рынка к обязательной маркировке товаров», – отметил Алексей Баров, генеральный директор «Платформа ОФД».