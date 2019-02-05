«Корус консалтинг» создал коммуникационную площадку на базе «1С-битрикс24» для ассоциации «Русский свет»

«Корус консалтинг» завершил проект по внедрению корпоративного портала в крупном дистрибуторе светотехники, ассоциации «Русский свет». Интранет-портал на базе «1С-битрикс24» объединил управление задачами, документами, проектами и рабочим временем в единой среде для более 4 тыс. сотрудников.

Ассоциация «Русский свет» — один из крупнейших российских дистрибьюторов, объединяющий деятельность таких ведущих отечественных и мировых производителей электротехники, как ABB, Schneider Electric, Legrand, IEK, ДКС, «Световые Технологии», Osram, Philips, Galad, EKF и др. Компания имеет около 130 региональных представительств почи в 160 городах России, Белоруссии, Украины и Казахстана. Ассоциация «Русский свет» является единственным российским представителем Европейской ассоциации независимых дистрибьюторов электротехнической продукции FEGIME.

Широкая филиальная сеть дистрибутора и штат более 5 тыс. специалистов по всей России поставили перед бизнесом серьезную задачу по повышению уровня корпоративной культуры и доступности ресурсов компании. Для этого компании требовался гибкий ИТ-инструмент, который сформирует единое информационное пространство для коммуникации и работы с внутренними сервисами, и будет доступно сотрудникам из любой точки. Заявленным требованиям полностью соответствовала платформа «1С-битрикс24», которая имеет простой и понятный интерфейс, а также обладает широким набором инструментов для организации рабочих процессов.

В качестве партнера по внедрению системы была выбрана команда ГК «Корус консалтинг» с с богатым опытом в ИТ-консалтинге и сотрудничестве с крупными дистрибуторами. Кроме того, интегратор имеет широкую экспертизу в разработке собственных решений на платформе вендора, которые помогают оптимизировать внутренние бизнес-процессы.

В ходе проекта на базе корпоративного портала было создано единое файловое хранилище, обладающее логической и удобной рубрикацией. Данный модуль обеспечивает возможность быстрого поиска, существенно экономя время пользователей на поиск реквизитов, бланков, образцов и прочей документации.

Все обновления на корпоративном портале представлены в формате живой ленты: события, изменения в задачах, новые сообщения и комментарии, предложения идей. Для повышения доступности интранет-площадки для пользователей также была обеспечена работа и через мобильное приложение – с планшета или смартфона.

Важной частью проекта стало использование собственных решений «Корус консалтинг», которые значительно расширили стандартную функциональность системы. С помощью внедрения модулей были обеспечены условия для организации проектной работы сотрудников: возможность бронирования переговорных комнат в офисах компании, создание целевых групп пользователей (к примеру, только для менеджеров по продажам одного из филиалов). Специалистами интегратора был проработан вопрос информирования о корпоративных новостях – помимо общей новостной ленты компании на главной странице портала были созданы индивидуальные новостные блоки, содержание которых настраивается самими пользователями.

Также была выполнена интеграция с базой данных Oracle E-Busuness Suite для импорта информации о сотрудниках и обеспечения аутентификации пользователей портала.

«В задаче по обеспечению эффективной внутрикорпоративной коммуникации для нас было важно объединить в одной среде совместную работу и общение сотрудников. Новый портал прекрасно выполняет данную функцию, и теперь управление задачами, документами, проектами и рабочим временем происходит в комфортном и близком для многих формате – как в социальной сети», – отметил Денис Пургин, директор по информационным технологиям ассоциации «Русский Свет».

«Благодаря расширенным возможностям, разработанным нашими специалистами, корпоративный портал в полной мере реализует актуальную для компании с такой широкой филиальной сетью потребность в организации эффективной совместной работы, в которой задействованы сотрудники из различных офисов. При этом с точки зрения безопасности сервисов платформа обеспечивает надежное хранение всей внутренней информации и защиту данных пользователей, способствуя продуктивной коммуникации», – сказал Антон Бобров, руководитель направления «1C-битрикс» департамента портальных решений ГК «Корус консалтинг».