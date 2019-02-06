«Бургер Кинг» начал принимать WebMoney по QR-коду

«Бургер Кинг» начал принимать оплату через систему WebMoney Transfer: теперь в заведениях по всей России можно расплатиться электронным кошельком, отсканировав QR-код. «Бургер Кинг» первым среди сетевых ресторанов предоставил россиянам возможность оплаты через QR-код.

Надстройка WebMoney интегрирована в кассовый модуль, информация об оплате поступает в режиме реального времени. Для покупки нужно только отсканировать QR-код с экрана кассы через мобильное приложение WebMoney Keeper и подтвердить операцию.

В случае, если у клиента не хватает средств на основном кошельке, благодаря функции «Обмен на лету», он может оплатить заказ с кошельков WebMoney в других валютах.

Для посетителей, выбравших новый способ оплаты, действует предложение «Кэшбэк 10% на WebMoney-кошелек».

Генеральный директор «Бургер Кинг Россия» Дмитрий Медовый отметил: «Наша цель – сделать так, чтобы Бургер Кинг был самым быстрым и удобным местом обслуживания. Мы знаем, насколько популярна система WebMoney в России, поэтому считаем своим долгом предоставить нашим гостям возможность оплачивать заказы любым удобным для них способом».

Андрей Смирнов, коммерческий директор WebMoney Transfer, сказал: «Новый способ оплаты привлечет в рестораны сети технически продвинутую аудиторию системы WebMoney Transfer, которая активно использует мобильное приложение для повседневных платежей. Решения для оплаты через QR-код не связаны с наличием POS-терминалов и не требуют серьезных технических доработок со стороны ресторана, что поможет бизнесу снизить некоторые расходы, например, на инкассацию и эквайринг».

У системы WebMoney Transfer также есть решения по приему платежей через QR-код для магазинов, супермаркетов, аптек и т.д.