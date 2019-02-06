Маркетплейс «Беру» снизил стоимость заказа для бесплатной доставки

Маркетплейс «Беру» объявил о снижении минимальной стоимости заказа, необходимой для получения бесплатной доставки. Теперь она составляет 2 999 руб. При покупке товаров на эту сумму клиенту предоставляется бесплатная доставка любым из трех способов: по почте, в пункт выдачи заказов или курьером.

Стоимость доставки не зависит от того, оплатил ли клиент заказ заранее или планирует сделать это при получении.

Предложение действует для жителей Москвы и всего Центрального федерального округа, Санкт-Петербурга и Северо-западного округа, а также Приволжского и Южного федеральных округов.

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей оценили удобство интернет-покупок. А бесплатная доставка, как показывают наши исследования — как раз один из важнейших факторов, которые влияют на принятие решения о покупке онлайн, особенно среди тех покупателей, которые делают свои "первые шаги" в онлайн-шоппинге. Уверены, что покупатели по достоинству оценят улучшение наших условий, а вместе с нашими регулярными акциями и скидками смогут получить действительно большую выгоду на "Беру"», — сказал директор по маркетингу «Яндекс.маркета» Влад Свириденко.

Совершение покупки на определенную сумму не единственная возможность получить бесплатную доставку заказа с «Беру». После каждого заказа пользователь получает «беру-бонус», который может использовать для одного из следующих заказов. «Беру-бонусы» дают скидку на весь заказ или конкретную категорию, или предоставляют возможность бесплатной доставки любого заказа.

Продолжают действовать и специальные условия для обладателей подписки «Яндекс.плюс». Для получения бесплатной доставки заказов, сделанных на маркетплейсе «Беру», подписчику «Плюса» необходимо иметь в заказе хотя бы один товар дороже 500 руб. и указать адрес получения заказа в одном из городов из определенного списка.