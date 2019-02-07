«Билайн» запустил систему искусственного интеллекта для корпоративных клиентов
«Вымпелком» (бренд «Билайн») запустил систему искусственного интеллекта Beeline Artificial Intelligence («Билайн AI») для корпоративных клиентов. Это инструмент для комплексного продвижения на основе больших данных и машинного обучения, решение уже протестировали порядка 500 компаний (FCMCG, Digital итп). Среди них «Сити XXI» и Domino’s Pizza.
Цель разработки «Билайн AI» – создать для клиентов механизм, который может оптимизировать процессы в любой сфере деятельности предприятия, от маркетинга до логистики и управления персоналом, на основе большого массива данных и алгоритмов машинного обучения.
Для корпоративных клиентов нейросеть в первую очередь предлагается как уникальный маркетинговый инструмент, объединяющий онлайн и офлайн продвижение.
Система использует все возможные каналы – SMS, голосовые сообщения, реклама в интернете – и может создавать до 1 млн креативных сообщений для точного попадания в запрос клиента.
Арташес Сивков, исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса «Вымпелкома», отметил: «Развитие технологии искусственного интеллекта как сервиса для корпоративных клиентов "Билайна" проходит в рамках трансформации телеком-рынка, когда основной рост приходится на новые продукты с более низкой маржинальностью, но с более широким охватом применения сервисов. За нескольких месяцев пилотов с нашими клиентами мы реализовали сотни проектов, убедившись в реальной эффективности использования ИИ для маркетинговых задач. По нашим оценкам и отзывам клиентов, внедрение системы ИИ может увеличить эффективность инвестиций в маркетинг до 50%».
Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Вымпелкома», сказал: «На сегодняшний день система "Билайн AI" располагает сотнями математических моделей, построенных с использованием алгоритмов машинного обучения и данных пользователей "Билайна", давших согласие на их обработку. У "Билайна" есть большие массивы данных, поэтому мы можем строить разнообразные и надежные предиктивные модели, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы клиентов. Мы давно используем систему "Билайн AI" в собственных маркетинговых кампаниях и намерены тестировать нашу нейросеть в других направлениях работы».
По данным исследования PwC о влиянии искусственного интеллекта на развитие бизнеса, именно технологии ИИ станут главным драйвером роста компаний. Вклад технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в глобальный ВВП на сегодняшний оценивается в $15,7 трлн — по прогнозам PwC, благодаря искусственному интеллекту этот показатель будет на 14% выше к 2030 г. На увеличение производительности придется до $6,6 трлн, на рост потребления — $9,1 трлн, полагают аналитики. В России рынок умных решений также переживает бурный рост, но многие компании еще не определились со стратегией введения высоких технологий в свой бизнес.