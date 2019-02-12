Российский сервис заказа такси «Максим» вышел на рынок Узбекистана

Сервис заказа такси «Максим» объявил о выходе на рынок Узбекистана. Как и в других странах, где работает сервис, в Узбекистане цена известна сразу после указания маршрута и особенностей поездки. Она рассчитывается по оптимальному пути, что исключает «накрутку» таксометра. В настоящее время стоимость поездок начинается от 3 тыс. сумов. Благодаря фиксированной цене пассажиры всегда знают, сколько нужно заплатить за такси и могут планировать расходы на транспортные услуги.

На данный момент «Максим» предоставляет жителям Ташкента возможность заказать автомобиль через сайт или мобильное приложение, которые переведены на узбекский язык. В будущем планируется также подключить телефонный номер, где пользователи смогут заказать такси на узбекском или русском языках.

Водители работают с мобильным приложением Taxsee Driver, которое позволяет видеть ближайшие по местоположению заказы с указанием их цены и маршрута поездки. В качестве оплаты информационных услуг сервис взимает комиссию от 10% с каждого выполненного заказа.

В компании считают, что опыт работы в Ташкенте поможет лучше понять потребности узбекистанского рынка и оптимально настроить сервис. Вскоре планируется начать работу и в других городах страны.

«Ташкент — это крупный город, где люди часто пользуются услугами такси. Мы стремимся предложить пассажирам более выгодные и безопасные поездки, а водителям — более высокий заработок. Ожидаем, что сервис будет востребован у пользователей», — сказал руководитель сервиса в Ташкенте Рустам Мурадов.

Помимо Узбекистана международный сервис работает в России, на Украине, в Казахстане, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Киргизии, Азербайджане, Армении, Таджикистане, Италии, Индонезии, Малайзии, Монголии, Чили, Черногории. В планах — выйти на рынки стран Европы, Азии, Ближнего и Дальнего Востока, а также Южной Америки.