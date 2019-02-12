Счетная палата запустила информационную панель по мониторингу национальных целей. Новый сервис позволит отслеживать выполнение национальных целей, которые поставил перед Правительством Президент в майском указе 2018 г.

Панель предоставляет информацию по каждой из национальных целей. Все они размещены на главной странице. Там же доступны ключевые показатели, их текущие и целевые значения, а также комментарии к ним.

Информационная панель содержит данные об ответственных за каждую национальную цель вице-премьерах, а также о национальных проектах и государственных программах, которые влияют на достижение поставленных целей. Список сформирован на основе информации, которая размещена в Основных направлениях деятельности Правительства.

Данная панель позволит прослеживать динамику по показателям национальных проектов и диагностировать возможные отклонения.

В дальнейшем Счетная палата намерена дополнить информационную панель данными по всем государственным программам и федеральным проектам.

Информационная панель – это только одно из мероприятий, предусмотренных Счетной палатой для достижения мониторинга национальных целей.