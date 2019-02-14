GPMD и PepsiCo провели интерактивную рекламную кампанию нового формата

GPMD (Gazprom-media Digital, дочерняя компания НСК) сообщила о расширении линейки интерактивных рекламных форматов на мобильных устройствах. Первую рекламную кампанию с новым форматом селлер провел для чипсов Lay's компании PepsiCo совместно с агентством Resolution (входит в группу OMD). По итогам кампании с использованием специально созданного для Lay's интерактивного видео показатель взаимодействия с роликом превысил 71% против 6% у стандартизированных видео.

Рекламная кампания чипсов Lay's стала первой интерактивной кампанией на мобильном инвентаре, разработанной специально под клиента. До сих пор GPMD использовал интерактивы только для рекламных форматов под стационарные компьютеры (desktop), а на мобильных устройствах был доступен лишь базовый формат «интерактивная кнопка». По сравнению с решениями для стационарных компьютеров мобильные интерактивы требует особой проработки, так как обладают рядом дополнительных ограничений по размеру экранов, принципам взаимодействия с интерактивными элементами, оптимизацией времени коммуникации и др.

Продукция Lay's рекламировалась на мобильных сайтах партнерской сети GPMD в декабре. В рамках рекламной кампании в ротацию были запущены ролики с креативом, оснащенным интерактивной механикой, для брендов Lay's «Из печи» и Lay's–Stax. Во время просмотра интерактивного ролика видео ставилось на паузу, в кадре появлялись изображения пакета Lay's «Из печи» и тубуса Lay's–Stax, с которыми пользователь взаимодействовал, проводя пальцем по экрану мобильного устройства (swipe up) и нажимая на интерактивный элемент (tap).

Итоговые показатели кампании для Lay's оказались кратно выше, чем у базовых интерактивных форматов на мобильных устройствах (mobile). Так, доля активаций (activation rate) достигла 14%, доля взаимодействия с роликом (engagement rate) превысила 71%, а кликабельность (CTR) составила 30%. У базовых форматов, которые GPMD размещала на мобильном инвентаре своих партнеров во втором полугодии 2018 г., показатели существенно ниже: доля активаций составляла в среднем 0,5%, доля взаимодействия с роликом и кликабельность – по 6%.

«Кастомизированный интерактивный видеоформат – это дорога с двусторонним движением, – сказала руководитель медиа группы "Напитки и снеки" компании PepsiCo Мария Арканникова. – Бренд, решившийся разместить такую рекламную кампанию, с ее помощью выделяет из целевой аудитории конкретных людей, которые голосуют за твой продукт, проводя пальцем по экрану своего смартфона и тем самым включаясь в интерактивную механику. Кастомизированный интерактив – удивительный инструмент, он позволяет людям в буквальном смысле слова прикоснуться к бренду, потрогать его. Персональная коммуникация обеспечивает высокую вовлеченность, ее характеризует высокое дополненное время контакта».

«В кампании для Lay's мы использовали подход, который называется Magic Touch: пользователь практически касается пальцем упаковки чипсов, совершая необходимое бренду действие, – отметил руководитель интерактивного направления департамента по развитию бизнеса GPMD Антон Дружков. – Такой подход позволяет рекламодателю добиться непосредственного контакта пользователя с продуктом, задействовав наряду со звуком и картинкой еще и тактильные ощущения, что в разы улучшает показатели коммуникации относительно стандартного видео. Интерактивная механика должна коррелировать с видеорядом и усиливать актуальную коммуникацию с брендом, в которой пользователь получает уникальный опыт. В этом случае пользователь воспринимает видео и такую механику как единое целое, что увеличивает вовлекающую способность креатива и, как следствие, запоминаемость продукта».