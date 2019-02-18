Servicehub запустил новую мультибанковскую платформу Goodfin

Российский разработчик ИТ-решений Servicehub объявил о запуске новой финансовой площадки Goodfin. Платформа позволяет поставщикам финансовых продуктов получить стабильный поток заявок от клиентов и проводить полноценную коммуникацию. По данным разработчика, сейчас аудитория Goodfin насчитывает 56 тыс. юрлиц.

Планируется, что только на рынке обеспечительных мер госзаказа Goodfin займет от 60 до 75% клиентского рынка. Ведутся также переговоры со страховыми компаниями и микрофинансовыми организациями о подключении к платформе, а в дальнейшем планируется представить на площадке широкий спектр финансовых и смежных продуктов, в том числе и от частных инвесторов.

Платформа с открытым API станет единой точкой входа на рынок для банков и финтех-проектов. Goodfin – готовый сервис без технических ограничений, не требующий от банков доработок в собственных программных решениях. Он позволяет обнулить затраты на запуск продуктов и исключить посредников в дистрибуции. Независимо от того, какого размера банк, какая у него филиальная сеть и технические возможности, он сможет подключиться к финансовой площадке и продавать банковские услуги онлайн. При этом вывести на рынок банковский продукт можно за семь дней.

Платформа дает возможность бизнесу (в будущем и физическим лицам) найти лучшее предложение на рынке и получать финансовые продукты онлайн.

Система собрала разрозненную функциональность, работающую под различными банковскими и финтех-брендами. В 2018 г. разработчик Servicehub запустил гарантийный проект IT-finance для нескольких крупных банков в качестве Bank as a Service. Программный продукт позволяет создать онлайн-банк для рынка обеспечительных мер государственного заказа. Первая инстанция продукта запущена совместно с «ФК Открытие».

1 февраля 2019 г. стало известно, что маркетплейс Центробанка (онлайн-магазин финансовых продуктов), создаваемый на базе Мосбиржи, не заработает в середине февраля, как планировалось ранее. Законопроект, призванный регулировать работу финансового супермаркета ЦБ, к этому сроку будет принят только в первом чтении.

На рынке уже существуют две другие платформы, присоединившиеся к маркетплейсу. На них уже были проведены первые пилотные сделки. Помимо Мосбиржи платформу для финансового маркетплейса создает ВТБ («ВТБ Регистратор») и спецдепозитарий «Инфинитум» («Финансовая платформа»). Обе объявили о заключении успешных пилотных сделок в декабре 2018 г. На маркетплейсе Мосбиржи в данный момент можно приобрести акции, облигации и фьючерсы.

Отличие маркетплейса от агрегаторов (например, banki.ru) в том, что вторые лишь перенаправляют заявки клиентов в банк по модели CPL (Cost Per Lead). В маркетплейсе же происходит сбор, хранение и обработка данных клиента для получения финансовых продуктов и отправка напрямую полноформатных заявок в бизнес-логику банка.