Сервис личных помощников Want запустил мобильное приложение для Android

Want запускает версию своего приложения для мобильных устройств с операционной системой Android. Мобильное приложение Want — один из трех каналов коммуникации клиента со своим персональным помощником: клиент также может поручить ассистенту выполнение бытовой или бизнес-задачи, позвонив ему по телефону или написав в любом мессенджере. Консьержи Want работают каждый день с 10:00 до 22:00.

С каждым клиентом работает два помощника, которые сменяются каждые два дня. Персональные ассистенты, работающие в команде Want, организуют рабочий день клиента, ведут личный ежедневник, разбираются с почтой, досками Trello; составляют сводные и сравнительные таблицы; общаются с партнёрами и напоминают о делах; подбирают билеты, бронируют проживание, составляют маршрутный тур; находят товары и оформляют их доставку; бронируют столики в ресторанах и заказывают еду на дом; находят клиентам специалистов разного профиля для выполнения временной или постоянной работы; расшифровывают аудио- и видеофайлы; организуют мероприятия; и берут на себя выполнение многих других задач.

Конкретный набор доступных поручений зависит от выбранного тарифа. Базовый тариф — 990 рублей в неделю; чем дороже тариф, тем больше разных задач клиент может поставить помощнику. Например, самый дорогой тариф «Премиум» (9900 рублей в месяц) предполагает неограниченное количество поручений разного уровня сложности, а также работу с ними не только на русском, но и на английском языке. Оплата подписки списывается автоматически с привязанной к приложению банковской карты.

К качеству работы ассистентов, входящих в команду Want, уделяется особенное внимание: менее 20% кандидатов принимаются на работу; каждый консьерж проходит профессиональную подготовку, в которую входят тренинги, практика и наставничество; работа помощников регулярно проверяется, каждая клиентская жалоба внимательно рассматривается.

Сервис Want был запущен в 2016 году командой, которую возглавляет управляющий директор Даниил Смирнов, выпускник Финансового университета при Правительстве РФ, проработавший 4 года в страховой и банковской сфере и 2 года работавший консультантом в Ernst&Young.

Также в команду проекта входят директор департамента разработки Кирилл Кузьменков, бывший сотрудник Аналитического центра при Правительстве РФ и инвестиционный консультант группы Внешэкономбанка; HR-директор Юлия Юрченко, проработавшая 3 года в сфере страхования, 2 года в арбитражном управлении и 10 лет в ивент-менеджменте; директор департамента развития бизнеса, маркетинга и PR Инга Смолина, имеющая 8-летний опыт работы в организации мероприятий, один из руководителей программы «Паспорт болельщика» на Олимпийских играх в Сочи; операционный директор Екатерина Автушко, бизнес-коуч с 7-летним опытом работы.

Сервис Want договорился о стратегическом партнёрстве с сетями коворкингов «Ключ» и «Старт», «БКС Банком» и аудиторско-консалтинговой компанией Ernst&Young.