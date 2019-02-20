«Инфосистемы джет» разработала образовательный портал для школьников

«Инфосистемы джет» построила высоконагруженную платформу для проекта по профориентации школьников — «Билет в будущее». Решение рассчитано на одновременную работу до 1 млн пользователей. По результатам двух пилотных запусков, охвативших 45 регионов России, порталом воспользовалось более 250 тыс. участников образовательного движения. Портал работает на базе виртуального ЦОД (ВЦОД) «Инфосистемы джет» и полностью соответствует требованиям по информационной безопасности.

Проект «Билет в будущее» инициирован Президентом России Владимиром Путиным в 2018 г. с целью ранней профориентации учащихся 6–11 классов. Оператором проекта выступает союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». За два месяца на платформе «Билета в будущее» зарегистрировались 250 тыс. школьников из 45 регионов России.

Созданная программная платформа портала поддерживает ролевую модель с разной функциональностью для четырех типов пользователей: участников, региональных координаторов, школ и наставников (экспертов по профессиям). Также портал включает матрицу компетенций, в рамках которых школьники проходят тестирования и выбирают специальность, по которой пройдут профессиональные пробы у себя в регионе. Результаты профессиональной пробы отображаются в личном кабинете на платформе «Билета в будущее», и школьник получает рекомендации по изучению программ дополнительного образования в своем регионе.

«Важной частью проекта “Билет в будущее” является сохранение цифрового следа учащихся в части пройденных тестов и полученных рекомендаций, чтобы они смогли опираться на эту информацию при выборе профессии, — сказал руководитель направления юниоров союза “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” Алексей Федосеев. — Единый электронный портал дает равные возможности для профессионального самоопределения учащихся как в крупных городах, так и в самых отдаленных селах. Кроме того, мы создаем базу данных о профпредпочтениях и навыках школьников в масштабах страны».

Пройдя специализированное тестирование на портале проекта, школьник имеет возможность принять участие в очных профессиональных пробах и выполнить практическое задание под руководством наставника в таких сферах, как сервис и туризм, сельское хозяйство и природопользование, здоровье, космос и инженерия, транспорт и логистика и др. Механизмы тестирования и оценки результатов сформированы в тесном взаимодействии проектной команды «Инфосистемы джет» и экспертов-методологов союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

«Созданное для WorldSkills Russia решение — это не только инструмент, который дает возможность сотням тысяч школьников пройти тестирования и поучаствовать в мероприятиях проекта “Билет в будущее”. Следующий шаг — интеграция с экосистемой Национальной технологической инициативы, которая даст возможность WorldSkills Russia вместе с партнерами комплексно анализировать достижения и результаты детей и предлагать им наилучшие траектории профессионального развития», — отметил Владимир Молодых, директор по разработке и внедрению ПО «Инфосистемы джет».

Решение реализовано на базе открытых стандартов (Open Source), что позволяет его дорабатывать при необходимости изменений в самой программе профориентации. Разработка велась итерациями с учетом возникающих бизнес-требований и пользовательского опыта — в соответствии с практиками непрерывной интеграции и доставки прикладного ПО (Continuous integration/continuous delivery — CI/CD).