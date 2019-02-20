МТС выходит из акционерного капитала Ozon

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о заключении соглашений о продаже 18,69% капитала Ozon Holdings Limited (Ozon) за 7,9 млрд рублей АФК «Система», публичной российской диверсифицированной холдинговой компании. По условиям соглашений передача акций будет реализована через 100% дочернюю компанию МТС — Dega Retail Holding Limited.

В 2014 г. МТС приобрела 10,8% акций Ozon за 2,7 млрд руб. и вошла в состав акционеров компании. В последующие годы МТС увеличила долю до 18,69% в результате серии сделок с миноритариями компании и участия в ряде раундов по увеличению уставного капитала Ozon. Общий объем инвестиций МТС в Ozon составил 5,9 млрд руб.

«Мы довольны результатами работы с Ozon, как с точки зрения опыта, приобретенного в рамках сотрудничества, так и с точки зрения финансовой эффективности нашей портфельной инвестиции в актив. Но текущая акционерная структура Ozon не позволяет МТС нарастить долю в активе до контрольной в ближайшей перспективе, что осложняет возможность значимой интеграции сервисов Ozon в экосистему МТС, – отметил вице-президент по стратегии и развитию МТС Александр Горбунов. – Направление e-commerce остается для МТС одним из приоритетных. Мы продолжим развитие активов, позволяющих нам добиться максимальной синергии за счет конвергенции с другими бизнесами и продуктами МТС для создания выгодных кросс-предложений для наших клиентов. Мы видим большой потенциал в дальнейшей интеграции собственных билетных операторов Ticketland.ru и "Пономиналу.ру", продолжаем наращивать объем продаж интернет-магазина МТС и работаем над реализацией максимальной синергии от инвестиций в сервис Youdo, 13,7% акций которого принадлежат МТС».

Независимая оценка продаваемого пакета акций Ozon была подготовлена компанией KPMG.