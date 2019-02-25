Мобильное приложение телеканала СТС продолжает собирать награды

Приложение «СТС-Телеканал — сериалы онлайн» стало «золотым»



Приложение «СТС-телеканал — сериалы онлайн» 18 февраля 2019 г. получило престижную премию «Золотое приложение», став победителем в номинации «Книги, музыка, видео».

В качестве жюри выступили 25 экспертов ИТ-отрасли.

Победителю необходимо было обойти такие проекты как «Виртуальная школа Сбербанка», «Официальное приложение Союзмультфильм» и другие.

Ранее, в декабре 2018 г., данная работа получила серебро в номинации «Лучшее приложение для ТВ» в премии Tagline Awards.

О приложении

Проект «СТС-Телеканал — сериалы онлайн», объединил в себе два ранее существовавших приложения: «СТС-телеканал» и «СТС. Второй экран». В результате его запуска компания получила рост +10% в видеопросмотрах, +40% в длительности сеансов и +130% в доходах от подписной модели.

Приложение «СТС-телеканал — сериалы онлайн» получило премию «Золотое приложение», став победителем в номинации «Книги, музыка, видео»

В едином приложении, разработчиком которого выступила компания «Центр высоких технологий», пользователь может не только пересматривать сериалы СТС и получать дополнительную информацию о проектах. Теперь у него появилась возможность смотреть прямой эфир телеканала, синхронизироваться с ним с помощью технологии Second Screen (SS), приобретать подписку для просмотра новых серий до официального эфира на ТВ и без рекламы.

«СТС-Телеканал — сериалы онлайн» позволяет смотреть сериалы СТС и прямой эфир телеканала

В приложении есть интерактивная лента, в которой отображается весь дополнительный контент: видеоролики, новости о проектах, эксклюзивные фото и видео, голосования, тесты, мемы и мини-игры. Каждый пользователь может ставить лайки, делиться новостями в соц. сетях, а также добавлять любимые сериалы и фильмы в свою персональную ленту, чтобы следить исключительно за интересными для него проектами.

Если пользователь синхронизировался с эфиром телеканала, в ленте появляются интересные посты, связанные с событиями в эфире и вовлекающие пользователя в дополнительное взаимодействие.

Чтобы не упустить момент выхода долгожданных новых серий или напомнить себе о начале любимой передачи в эфире, пользователь может подписаться на специальные пуш-уведомления.

Разработчик приложения – компания «Центр высоких технологий»

Екатерина Молчанова, руководитель направления цифровых продуктов СТС в компании М3, рассказала о значимости проекта для СТС: «Мобильное приложение — это возможность взаимодействовать с нашим пользователем, всегда быть с ним на связи. Для нас важно, чтобы пользователь мог получить доступ к любимому контенту в любое время и в любом месте.В приложение приходит лояльная нашему бренду аудитория, и здесь мы даем ему больше интерактивных форматов и возможностей. Пользователь может проходить опросы, смотреть ленту новостей, реагировать на посты. Мы проводим конкурсы и дарим подарки. Важно, что пользователь имеет возможность смотреть эфир и получать больше материалов с помощью интегрированной технологии Second Screen. Также в приложении можно сформировать ленту своих проектов, чтобы смотреть только интересующие материалы и получать уведомления о выходах новых серий или старте проекта в эфире».

Развитие проекта

Учитывая растущий интерес пользователей к ТВ в digital-среде, «СТС Медиа» продолжит развитие проекта.

«В этому году мы планируем активно развивать наше приложение и его связь с эфиром. Появятся новые интерактивные форматы и система лояльности. Важные направления развития для нас: доступность видео в оффлайне, персонализация и внедрение рекомендательных алгоритмов», – отметила Екатерина Молчанова.