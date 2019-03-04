Исследование Vertiv: более 90% операторов опасаются роста расходов на электроэнергию в связи с внедрением 5G

Vertiv, поставщик оборудования и решений для цифровой инфраструктуры, ЦОДов, коммуникационных сетей, коммерческих и промышленных сред, совместно с 451 Research, занимающейся аналитикой в сфере технологий, опубликовала результаты своего нового исследования о влиянии эпохи 5G на будущее телекоммуникационных компаний.

Большинство операторов связи, принявших участие в исследовании, полагают, что эра 5G начнется в 2021 г. Из них 88% планирует внедрить 5G в свои компании примерно в 2021-2022 гг. 90% респондентов считают, что вход в новую эру будет ознаменован ростом энергопотребления, необходимого для обеспечения работы сети. По прогнозу компании Vertiv, он составит 150-170% к 2026 г.

Что касается переферийных вычислений и 5G, исследование показало — подавляющее большинство операторов внедрили (37%) или планируют внедрить (47%) периферийные вычисления, связанные с мобильной инфраструктурой — «мультисервисные периферийные вычисления» (МЕС).

Также, в исследовании 451 Research и Vertiv рассматривались возможные препятствия к внедрению 5G и, что еще более важно, меры, которые операторы могут принять для их преодоления, например экономия энергии как услуга (ESaaS), в которой сильно заинтереваны 90% опрошенных.

«Задачей для операторов, которые планируют использовать 5G, будет выбор наиболее подходящих вариантов его использования, а также вертикалей и экосистем, в которых они будут играть существенную роль. Исследование Vertiv и 451 Reseach поможет нашим клиентам и партнерам в сфере телекоммуникационных технологий найти неоспоримые аргументы в пользу инвестирования в 5G и внедрения периферийных вычислений», — сказал Джордано Альбертаци (Giordano Albertazzi), президент Vertiv в регионах Европы, Ближнего Востока Африки.

«Данное исследование проливает свет на ожидания операторов связи и их страхи, связанные с внедрением 5G и периферийных вычислений, — отметил Брайан Партридж (Brian Partridge), вице-президент компании 451 Research. — Две самые серьезные проблемы, связанными с топологиями сети 5G – обновление сетей доступа и агрегирования, а также создание новых линий сброса. Респонденты отметили, что наличие высококачественной связи для распространения POP и простота получения мест для размещения были основными движущими силами успеха 5G. Мы были искренне удивлены некоторыми результатами и полагаем, что это прояснит ситуацию с трансформацией, которую сейчас переживает данная отрасль».

Недавно компания Vertiv проводила другое крупномасштабное исследование в данной области. Она проанализировала более 100 сценариев использования для определения четырех основных архетипов периферийного вычисления. По результатам исследования была выпущена работа «На пути к 5G: использование периферийных архетипов для определения наиболее приемлемых сценариев», целью которой была количественная характеристика возможных последствий внедрения 5G.

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