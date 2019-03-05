Банк «Открытие» запустил сервис по обмену наличной валюты с фиксированием курса онлайн

Банк «Открытие» запустил новый сервис по обмену наличной валюты для физических лиц с фиксированием курса онлайн в Москве. Сервис доступен для клиентов любого российского банка, у которых есть банковская карта. Воспользоваться услугой можно с помощью специального сайта.

Сервис предоставляет возможность бронирования курса валют на срок до двух рабочих дней в режиме 24/7. Операция занимает минимум времени и происходит практически в один клик. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо просто выбрать на сайте сумму для обмена и удобный с точки зрения расположения офис банка «Открытие» для совершения операции. Затем на телефон, указанный при резервировании валюты, поступит SMS с номером заказа.

При этом денежные средства при оформлении заказа не списываются. Для бронирования курса банк будет резервировать 5% от суммы операции на карте любого банка. Резерв будет снят после совершения обменной операции в банке.

На сайте банка можно осуществить обмен наиболее распространенных валют: доллар, евро, фунт и швейцарский франк. В офисах «Открытия», которые оказывают услугу резервирования курса через сайт, доступны любые суммы и номиналы банкнот. Таким образом, после оформления заказа не нужно звонить в банк для уточнения наличия валюты.

В случае появления вопросов по использованию сервиса можно воспользоваться размещенными на сайте готовыми ответами на наиболее популярные запросы при совершении обменных операций. Например, какие документы необходимы для обмена валюты в офисе банка.

«Сервис удобен для тех, кто ищет выгодные курсы обмена валюты через интернет, а также удобный способ совершения сделки, – отметила Алия Зубкова, заместитель начальника управления по работе на финансовых рынках банка "Открытие". – Мы предлагаем действительно рыночные курсы, которые зависят от текущей ситуации и меняются практически ежеминутно. Тем, кто желает приобрести крупную сумму в валюте, мы предлагаем дополнительные преимущества – наиболее выгодные условия».

В настоящий момент услуга доступна в московских офисах банка.

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