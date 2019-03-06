Dataline запустила сервис Driveline – корпоративное хранилище для клиентов

Dataline объявила о запуске сервис Driveline – корпоративного хранилища для клиентов. С помощью Driveline пользователи смогут хранить документы в защищенном корпоративном хранилище, совместно работать над файлами и делиться ими.

Доступ к хранилищу возможен через веб-интерфейс и приложение, разработанное под различные ОС и устройства.

«Driveline — безопасная альтернатива публичным файлообменникам для корпоративных клиентов, — сказал Антон Гуденко, директор по развитию продуктов Dataline. — Клиент получает удобный инструмент для совместного использования рабочих документов внутри компании и избавляется от риска утечки или несанкционированного доступа к информации».

Для каждого клиента создается отдельный экземпляр хранилища, который не разделяется с другими клиентами. Благодаря отсутствию ограничений по дисковому пространству, Driveline позволяет гибко масштабировать хранилище. Сервис построен на базе объектного хранилища Dataline S3. Инфраструктура Driveline развернута в облаке Dataline и дата-центре TIER III в Москве. По заявлению Dataline, детальный SLA гарантирует круглосуточную поддержку и доступность сервиса на уровне 99,50%.

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