Microsoft запустила бесплатные онлайн-курсы по искусственному интеллекту для бизнеса AI Business School. Они были разработаны специально для топ-менеджеров и руководителей, которые планируют внедрять ИИ в своих компаниях.

Структура курса содержит 4 модуля. Первый посвящен стратегии, он нужен для понимания того, какие именно аспекты будут полезны для улучшения бизнес-процессов компании. Второй поможет понять, какие изменения в культуре компании необходимы для успешного внедрения технологии. Третий посвящен ответственному использованию ИИ: тому, как минимизировать риски и соблюдать этические принципы. В четвертом модуле содержится обзор основных концепций искусственного интеллекта и технологий, стоящих за этим понятием.

Обучение разработано специально для руководителей с плотным рабочим графиком. Продолжительность лекций и других видео – 5-10 минут, в них есть как краткие теоретические руководства, так и реальные примеры из практики. Контент можно смотреть на ПК и мобильных платформах. На прохождение всего курса потребуется около 15 часов. При этом он организован так, чтобы участники могли выбрать наиболее актуальные для них занятия и, при желании, пройти только их (например, выбрать определенную отрасль или варианты использования ИИ по бизнес-функциям).

Курс включает: 10 разборов кейсов; 5 академических лекций; 5 практических руководств; 15 видео от топ-менеджеров о перспективах ИИ; 7 технических бесед.

В курс включены кейсы с опытом руководителей компаний из разных отраслей, успешно преобразовавших свой бизнес с помощью ИИ, в том числе, инсайты от топ-менеджеров Microsoft и представителей бизнес-школы INSEAD, совместно с которой был запущен курс. У INSEAD есть филиалы в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Ежегодно она выпускает 1,3 тыс. магистров и аспирантов, а обучающую программу проходит 11 тыс. управленцев.

AI Business School дополняет другие инициативы Microsoft, включая ориентированную на разработчиков Школу ИИ (AI School) и Программу подготовки профессионалов в области ИИ (Microsoft Professional Program for Artificial Intelligence). Уроки бизнес-курсов Microsoft по обучению работе с ИИ будут постоянно обновляться с учетом появления новых тем и вопросов, с которыми сталкиваются руководители при внедрении технологии.

Ранее исследователи Microsoft выявили связь между использованием искусственного интеллекта и темпами роста компании. Руководители тех компаний, где выручка растет более, чем на 10% в год, внедряют ИИ в два раза активнее, чем их коллеги из медленнорастущих компаний.

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