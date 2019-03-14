ИИ-виджеты нативной рекламы Sarafan.AI теперь доступны в облаке Microsoft Azure

Виджеты нативной рекламы Sarafan Technology стали доступны для всех участников облачной экосистемы Microsoft на платформах AppSource и Azure Marketplace. Медиплощадки и онлайн-издания могут оставить заявку на их бесплатное подключение и использование. Об этом сообщила пресс-служба Microsoft.

Искусственный интеллект Sarafan.AI, работающий в облаке Microsoft Azure, автоматически идентифицирует предметы одежды на фотографиях и видео, а затем ищет похожие товары в более чем 150 онлайн-магазинах. Владельцу медиаплощадки начисляется оплата за переходы или показы, а также комиссия с покупок, что позволяет монетизировать мультимедийный контент: ежемесячно виджетом Sarafan.AI пользуются более 40 млн человек. К системе уже подключены такие крупнейшие издательские дома, как Conde`Nast, Independent Media и Burda Media.

Размещение Sarafan.AI в экосистеме Microsoft сделает его доступным для еще более широкого спектра медиаплощадок по всему миру, а полная интеграция с облаком Azure позволит легко развернуть решение в собственной инфраструктуре. Вся работа по интеграции автоматизирована и не требует привлечения дополнительного персонала.

По словам CEO компании Sarafan Technology, Андрея Корхова, виджет делает фотоконтент издателей более интерактивным и увеличивает вовлеченность пользователей на сайте. Размещение виджета на глобальных платформах Microsoft поможет Sarafan Technology Inc. предложить свои технологии тысячам пользователей Azure по всему миру. Среди них – более 95% крупнейших компаний из списка Fortune 500.

«Сегодня совершенно любой бизнес, и в особенности в таких сферах, как медиа и ритейл, вынужден трансформироваться, чтобы соответствовать меняющимся потребительским предпочтениям. Из-за переизбытка информации традиционные рекламные форматы теряют свою эффективность, и компании должны искать новые инструменты и каналы коммуникации со своими целевыми аудиториями, – отметил Дмитрий Марченко, директор по маркетингу и операционной деятельности Microsoft в России. – Нативные виджеты Sarafan.AI – отличный пример того, как инновационные технологии, в частности, искусственный интеллект, могут помочь бизнесу расти и развиваться в новой цифровой реальности. Мы рады поддержать компанию и помочь ей выйти на новые рынки».

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