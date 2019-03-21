Orange Business Services обеспечила связью иркутское месторождение золотодобывающее предприятие GV Gold

Международный сервис-провайдер Orange Business Services организовал для золотодобывающей компании GV Gold защищенные каналы спутниковой связи и безлимитный доступ в интернет для шести удаленных друг от друга объектов, расположенных на территории Бодайбинского района Иркутской области. Цель проекта – интегрировать горно-обогатительные комбинаты GV Gold в корпоративную сеть.

Объекты горно-обогатительных комбинатов получили возможность запускать все корпоративные приложения, включая ERP-систему, электронную почту, а также сервисы видеоконференций и голосовой связи между корпоративным центром GV Gold в Москве и удаленными площадками. Также была налажена возможность онлайн-трансляций с производственных объектов с пропускной способностью каналов от 1 до 10 Мбит/с, что соответствует потребности клиента.

«Обеспечение удаленных горнодобывающих предприятий надежной связью является базисом для их цифровой трансформации. Мы рады, что c помощью нашей экспертизы помогли партнерам из GV Gold реализовать проект по мониторингу всей производственной цепочки. Нам удалось добиться соблюдения всех сроков ввода решения в эксплуатацию, несмотря на сложные климатические условия и сезонные разливы рек», — сказал Александр Маликов, директор по продажам макрорегиона Урал, Сибирь и Дальний Восток, Orange Business Services Россия и СНГ.