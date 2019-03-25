Электронный дискаунтер «Ситилинк» запустил сервис продажи электронных ключей по модели ESD для корпоративных клиентов.

«Ситилинк» начал поставки программного обеспечения Microsoft для b2b-клиентов по модели ESD – Electronic Software Distribution – современному каналу поставки программных продуктов в режиме онлайн, который дополнил традиционные каналы дистрибуции коробочных, корпоративных и OEM-лицензий.

Передача ESD-ключа происходит по электронной почте в виде ссылки на скачивание дистрибутива и его серийного номера. Лицензии готовы к установке сразу после получения электронного ключа и полностью равнозначны по функционалу коробочным версиям ПО. Одним из основных преимуществ ESD-технологии являются сроки поставки – покупатель может воспользоваться программным продуктом уже через несколько минут после совершения оплаты. Также нет ограничений в сроках активизации. Информация о приобретенных лицензиях доступна клиентам «Ситилинк» в личном кабинете в специальном разделе «Электронные лицензии и подписки».

«Благодаря новому сервису продажи электронных ключей по модели ESD клиенты "Ситилинк" могут оперативно и не переплачивая за физический носитель получать лицензии ко всем необходимым для бизнеса продуктам Microsoft, среди которых операционная система Windows 10, а также различные офисные пакеты и приложения. В ближайшее время компания планирует расширить список вендоров, чьи продукты можно приобретать посредством электронной дистрибуции, а также сделать сервис доступным и для сектора b2c», – отметила Елена Родимова, руководитель направления программного обеспечения, «Ситилинк».

Представленные в магазине «Ситилинк» продукты Microsoft будут полезны как малому и среднему бизнесу – при формировании соответствующего бизнес-задачам пакета ПО, так и крупным игрокам рынка – при необходимости совершения локальных закупок дополнительного количества лицензий.