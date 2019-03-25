«Яндекс.маркет» запустил первый региональный логистический комплекс на базе системы управления складом Infor

Infor, поставщик облачных бизнес-приложений с глубокой отраслевой специализацией, объявил об успешном запуске решения Infor SCE в новом фулфилмент-центре маркетплейса «Беру», открытом в декабре 2018 г. в Ростовской области.

В апреле 2018 г. «Яндекс» и Сбербанк объявили о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.маркета». В рамках совместного предприятия компания запустила маркетплейс «Беру». Тестирование и наполнение площадки товарами от проверенных поставщиков началось весной 2018 г. Более 1 тыс. продавцов разместили почти 100 тыс. товарных позиций в 600 категориях. Сейчас на маркетплейсе можно найти детские товары, бытовую технику и электронику, товары для дома и дачи, товары для животных, продукты питания, косметику.

В рамках развития площадки команда «Беру» в декабре 2018 г. запустила первый собственный логистический комплекс в Ростовской области. Проект в равной степени представляет интерес как для покупателей, которые смогут получать заказанные товары в течение 1–2 дней, так и для бизнеса, который получает новый канал продажи своей продукции. Первым логистическим комплексом, который планировалось открыть в рамках данного проекта, стал фулфилмент-центр в Аксайском районе Ростовской области, который в перспективе должен обеспечивать быструю доставку для всего юга России.

Для полного контроля за складскими и логистическими процессами комплекса площадью 5 тыс. квадратных метров, рассчитанного на хранение миллиона единиц товаров, «Яндекс.маркет» выбрал программное обеспечение Infor SCE. В качестве интегратора была выбрана компания «ЛТ менеджмент» — крупнейший партнер Infor в России, поддерживающий Infor SCE. Ключевыми требованиями стали соблюдение сжатых сроков (проект необходимо было завершить до конца декабря, чтобы обеспечить удовлетворение сезонного спроса в ходе новогодних праздников) и обеспечение точности комплектации заказов.

В результате проект удалось успешно завершить в необходимые сроки (около трех месяцев). За это время компания «ЛТ менеджмент» разработала специальную методологию с применением элементов Agile, осуществила проектирование, прототипирование и внедрение решения, а также обеспечила доработки системы с учетом индивидуальных требований заказчика.

Внедрение решения позволило заказчику автоматизировать большинство складских операций. Сегодня «Яндекс.маркет» успешно использует решение Infor SCE для обеспечения полного цикла логистических процессов ростовского фулмилмент-центра: доставки, хранения, комплектации и отправки заказов. Решение, как утверждает разработчик, позволяет «Маркету» образом управлять своими активами: запасами, рабочей силой, пространством и оборудованием — и обеспечивает целевой показатель точности комплектации заказов, близкий к 100%.

«Мы даем небольшим производителям доступ к покупательской аудитории и предоставляем им полный логистический сервис по управлению товародвижением. Все наши усилия по созданию собственной логистической инфраструктуры направлены на это. А система Infor SCE и команда компании "ЛТ Менеджмент" стали нашими надежными партнерами в этой работе», — сказал Алексей Погорелец, руководитель группы операционной стратегии «Яндекс.маркета».

«Продукты Infor для управления логистикой сочетают в себе простоту интеграции и надежность "коробочных" решений с возможностями тонкой настройки и адаптации под потребности каждого конкретного клиента и его сферы деятельности», — отметил Дмитрий Мартынов, официальный представитель компании Infor в России и СНГ.

«Для специалистов компании "ЛТ менеджмент" этот проект стал еще одной успешной историей реализации сложных задач, требующих нестандартного подхода. Мы работали в тесном взаимодействии с командой "Яндекс.маркета" и глубоко изучили детали проекта, что позволило нам предложить, разработать и реализовать оптимальное решение. А мощная функциональность и гибкие возможности настройки Infor SCE помогли все сделать в беспрецедентно сжатые сроки», — отметил Олег Ландышев, директор проектов компании «ЛТ менеджмент».