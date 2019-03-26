Евгений Тихомиров назначен исполнительным директором сервиса Safecrow

Safecrow, сервис для проведения безопасных сделок в интернете, сообщил о назначении Евгения Тихомирова исполнительным директором.

В задачи Евгения будет входить развитие компании Safecrow на зарождающемся рынке обеспечения безопасности сделок купли-продажи в интернете. Эта услуга на российском рынке имеет колоссальный потенциал роста как следствие динамичного развития интернет-торговли. Safecrow предоставляет онлайн-решение по защите сделок, работающее полностью дистанционно. Система гарантирует продавцам получение оплаты, а покупателям - качественный товар, услугу или возврат средств. Возникающие в ходе выполнения сделок споры решаются посредством арбитража компании. Преимуществами сервиса уже воспользовались 17,7 тыс. клиентов (физических и юридических лиц), которые провели в сервисе 22,8 тыс. сделок на общую сумму 235,56 млн руб.

Евгений Тихомиров будет руководить командой единомышленников с большим практическим опытом и высокой экспертизой в различных сферах онлайн бизнеса.

Ранее Евгений занимал посты коммерческого директора «Яндекс.маркета», операционного директора холдинга «Озон» и eBay.

Кэмпбелл Бетвейт, сооснователь холдинга Redstone Capital, комментируя назначение Евгения Тихомирова, сказал: «В лице Евгения компания Safecrow получила опытнейшего специалиста в области развития интернет-торговли. Перед ним стоит непростая задача развития относительно новой услуги на российском рынке, которая позволит проводить сделки в Интернете безопасно, и защитит обе стороны – продавца и покупателя».

Евгений Тихомиров, рассуждая о первоочередных задачах и перспективах развития компании, сказал: «На рынке мы не видим аналогов нашего сервиса, а именно независимых, не связанных с крупными торговыми площадками компаний. Пока немногие понимают, что такое безопасная сделка и знают о существовании гарантийного сервиса. Для информирования аудитории должна быть проделана большая работа. Но уже сейчас мы видим положительный тренд: количество сделок в начале 2019 г. увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, постоянно растет количество зарегистрированных партнеров - представителей малого и среднего бизнеса. Сервис становится актуален не только на C2C и B2C рынке, есть спрос и в B2B сегменте: ведь даже при наличии договора между юридическими лицами есть риски невыполнения обязательств сторонами, наш сервис позволяет сократить издержки на судебные разбирательства, предлагая решение спорной ситуации за фиксированную комиссию и в более сжатые сроки. Также мы видим заинтересованность крупных игроков рынка».