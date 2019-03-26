Количество подключений к WI-FI в «Аэроэкспрессе» превысило 4 млн

«Аэроэкспресс» объявил о том, что с момента запуска бесплатной Wi-Fi сети в поездах «Аэроэкспресс» пассажиры подключились к ней свыше 4 млн раз.

Сервис был запущен в конце 2016 года и с тех пор популярность бесплатного Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс» продолжает расти. Так, в 2018 году пассажиры аэроэкспрессов подключились к сети 2 млн раз, что на 25% больше, чем в 2017 году. В среднем, услугой доступа к сети Wi-Fi пользуется каждый шестой пассажир во время поездки в аэропорт и обратно.

Wi-Fi в «Аэроэкспресс» наиболее востребован пассажирами в возрасте 25-34 лет – на них приходится порядка 33% всех интернет-сессий. Наибольшее количество подключений происходит при помощи смартфонов – около 87%. Планшетами пользуются 7% пользователей, а с помощью ноутбуков совершается 6% интернет-сессий.

Компания «МаксимаТелеком», которая является оператором сетей Wi-Fi на транспортной инфраструктуре Москвы, провела масштабный комплекс работ, чтобы обеспечить пассажиров «Аэроэкспресс» стабильным высокоскоростным интернетом. Для этого была проведена модернизация сетей, в рамках которой осуществлен аудит сети и обновлена прошивка оборудования Wi-Fi. Кроме того, модернизированная сеть появилась в новых двухэтажных поездах, которые курсируют на Домодедовском и Внуковском направлениях с конца 2017 года.

Подключение к сети интернет в аэроэкспрессах является бесплатным и доступно на всех направлениях движения поездов, а также в терминалах компании в аэропортах и на вокзалах. Для получения доступа новым пользователям необходимо пройти процедуру идентификации и авторизации при помощи подтверждения номера мобильного телефона. Для пользователей, уже зарегистрированных в сетях «МаксимаТелеком» (например, в сети Wi-Fi в Московском метрополитене), повторная идентификация не требуется.