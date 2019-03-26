«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов и рецептов их приготовления

«Яндекс» объявил о запуске «Яндекс.шефа» — нового сервиса доставки продуктов и рецептов для их приготовления. Он создан на базе «Партии еды», присоединившейся к фудтех-направлению «Яндекс.такси» осенью 2018 г.

«Яндекс.шеф» поможет приготовить ужин. Для этого не нужно ходить в магазин и уметь готовить — достаточно выбрать подходящие блюда и заказать набор продуктов на сайте или в мобильном приложении. Все необходимые ингредиенты, расфасованные в нужном количестве, доставят на дом вместе с рецептами для их приготовления.

Заказывать ужины можно разово или по подписке: тогда свежие продукты будут доставлять регулярно. Каждую неделю «Яндекс.шеф» предлагает новое меню, а помимо ужинов клиенты могут заказать наборы для приготовления супов, десертов, смузи, завтраков и блюд для детей.

У «Шефа» свое производство, свои технологии хранения продуктов и своя лаборатория для разработки новых рецептов. Сервис также имеет службу доставки в Москве и Санкт-Петербурге.

«Когда человек покупает продукты в магазине, он платит не только за сам товар. В цену включены расходы на доставку, рекламу, упаковку, непроданные продукты и так далее. Причем люди тратят не только лишние деньги, но и время, чтобы сходить в магазин, выбрать нужные продукты и донести их до дома. Мы хотим сделать покупку и приготовление еды проще. Заказ на дом готовых наборов свежих продуктов с рецептом позволяет питаться разнообразно и полезно, не прилагая больших усилий и не переплачивая. Мы рассчитываем, что такой подход к питанию станет не менее популярным, чем заказ готовой еды из ресторанов и кафе», — сказал руководитель «Яндекс.шефа» и сооснователь «Партии еды» Михаил Перегудов.

«Яндекс.шеф» доступен на сайте и в мобильных приложениях для iOS и Android.